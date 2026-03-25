IRW-News: Armory Mining Corp.: Armory Mining erwirbt geologische Daten für das Antimon-Gold-Projekt Riley Creek in British Columbia

IRW-PRESS: Armory Mining Corp.: Armory Mining erwirbt geologische Daten für das Antimon-Gold-Projekt Riley Creek in British Columbia

Vancouver, B.C. - 25. März 2026 / IRW-Press / Armory Mining Corp. (CSE: ARMY) (OTC: RMRYF) (FRA: 2JS) (das Unternehmen oder Armory), ein Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung von Mineralien konzentriert, die für den Energie-, Sicherheits- und Verteidigungssektor von entscheidender Bedeutung sind, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen historische Daten zu seinem Antimon-Gold-Projekt Riley Creek erworben hat und plant, eine detaillierte Analyse des Datensatzes unter Verwendung moderner Auswertungsmethoden und fortschrittlicher Software durchzuführen. Das Unternehmen geht davon aus, unverzüglich mit dieser Datenauswertung zu beginnen, und beabsichtigt, die zuvor angekündigten Arbeiten innerhalb der nächsten 90 Tage aufzunehmen.

Historische geophysikalische Untersuchung

Im Jahr 1995 führte Dighem über dem Konzessionsgebiet eine umfassende Flugvermessung durch, in deren Rahmen magnetometrische, elektromagnetische und radiometrische Daten erfasst wurden. Bei der Vermessung kam neben einem hochempfindlichen Cäsium-Magnetometer, einem 256-Kanal-Spektrometer und einem Vierkanal-Niederfrequenzempfänger das Multispulen- und Multifrequenz-System von Dighem zum Einsatz. Die Vermessung deckte etwa 575 Profilkilometer entlang in Ost-West-Richtung ausgerichteter Fluglinien im Abstand von 100 Metern ab.

Die ursprüngliche Auswertung der Vermessungsdaten im Jahr 1997 identifizierte 11 Bereiche von Interesse auf der Grundlage geophysikalischer Anomalien und struktureller Komplexität. Die Arbeiten brachten mehrere Verwerfungssysteme, potenzielle Intrusionskontakte, radiometrische Anomalien und elektromagnetische Leiter zum Vorschein, die alle als aussichtsreich eingestuft wurden und eine anschließende Bewertung am Boden rechtfertigten.

Modernes Datenanalyseprogramm

Das Unternehmen beabsichtigt, den gesamten geophysikalischen Datensatz unter Verwendung aktueller Verarbeitungsalgorithmen und Interpretationstechniken zu digitalisieren und zu analysieren, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Vermessung noch nicht verfügbar waren. Fortschritte in der geophysikalischen Software bieten nun verbesserte Datenfilterung, dreidimensionale Modellierung und die Möglichkeit, mehrere Datensätze zu integrieren, was zusätzliche geologische Merkmale und Explorationsziele aufdecken könnte, die zuvor nicht identifiziert wurden.

Wir sind davon überzeugt, dass die Anwendung moderner Verarbeitungstechniken auf diesen hochwertigen Datensatz wertvolle Erkenntnisse liefern und uns bei der Identifizierung vorrangiger Bohrziele unterstützen wird. Diese Arbeit wird dazu beitragen, unser Verständnis der strukturellen Kontrollen der Antimonmineralisierung in diesem höchst aussichtsreichen Gebiet zu verbessern, sagte Alex Klenman, Chief Executive Officer. Da die Planungen für eine stufenweise Exploration auf unserem Antimon-Gold-Projekt Ammo bereits im Gange sind und dieses Analyseprogramm für Riley Creek voraussichtlich innerhalb der nächsten 60 Tage beginnen wird, treiben wir unsere Projekte weiter voran und bereiten uns auf umfassendere Explorationsprogramme im kommenden Jahr vor, fügte er hinzu.

Über das Projekt Riley Creek

Das Projekt Riley Creek befindet sich auf Graham Island, Hauptinsel der Haida Gwaii, British Columbia, bei 53°23' nördlicher Breite und 132°25' westlicher Länge. Das Konzessionsgebiet ist ganzjährig über Forststraßen vom Dorf Port Clements im Norden und von Daajin Giids (ehemals Queen Charlotte City) im Südosten aus erreichbar. Die regionale Geologie umfasst Sedimentgesteine der jurassischen Yakoun-Formation, Lavaströme und Pyroklasten der tertiären Masset-Formation sowie plutonische Intrusionen der tertiären Kano-Serie.

Über Armory Mining Corp

Armory Mining Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf Mineralien konzentriert, die kritisch für den Energie-, Sicherheits- und Verteidigungssektor sind. Das Unternehmen kontrolliert eine 80-prozentige Beteiligung am Lithium-Sole-Projekt Candela II im Salar Incahuasi in der Provinz Salta, Argentinien. Es kontrolliert darüber hinaus 100 % der Anteile am Antimon-Gold-Projekt Ammo in Nova Scotia sowie am Antimon-Gold-Projekt Riley Creek in British Columbia.

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Herrn Babak V. Azar, P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt. Die vom Optionsgeber vorgelegten historischen Berichte wurden vom qualifizierten Sachverständigen geprüft. Die bereitgestellten Informationen wurden nicht verifiziert und werden als historisch behandelt.

Kontaktinformationen

Alex Klenman

CEO & Direktor

alex@armorymining.com

604-970-4330

Armory Mining Corp.

1100-1199 West Hastings Street,

Vancouver, BC V6E 3T5

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