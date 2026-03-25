IRW-News: Prospect Prediction Markets Inc.: Prospect Markets gibt das Uplisting zum OTCQB Venture Market in den Vereinigten Staaten bekannt

IRW-PRESS: Prospect Prediction Markets Inc.: Prospect Markets gibt das Uplisting zum OTCQB Venture Market in den Vereinigten Staaten bekannt

Calgary, Kanada - 25. März 2026 / IRW-Press / Prospect Prediction Markets Inc. (TSXV: MKT | OTCQB: MKTSF | FWB: DEP) (Prospect Markets oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien auf den OTCQB Venture Market in den Vereinigten Staaten aufgenommen wurden und unter dem Symbol MKTSF gehandelt werden.

Der OTCQB Venture Market ist eine US-amerikanische Handelsplattform, die von der OTC Markets Group Inc. für aufstrebende und unternehmerische Unternehmen betrieben wird, die ihre Finanzberichterstattung ordnungsgemäß erfüllen und sich jährlichen Überprüfungen sowie Anforderungen an die Managementzertifizierung unterziehen.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das Uplisting auf den OTCQB seine Sichtbarkeit für US-Investoren erhöhen und seinen Aktionären eine verbesserte Liquidität und Transparenz bieten wird.

Veränderungen im Board

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass Paul McKenzie mit Wirkung zum 20. März 2026 aus dem Board of Directors ausgeschieden ist. Das Unternehmen dankt Herrn McKenzie für seine Beiträge und wünscht ihm alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen.

Gewährung von aktienbasierten Vergütungen

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es im Rahmen seines Aktienoptionsplans (der Plan) insgesamt 250.000 Incentive-Aktienoptionen (die Optionen) an Direktoren, leitende Angestellte und Berater des Unternehmens gewährt hat. 50.000 Optionen werden bei Gewährung unverfallbar und 200.000 Optionen werden in zwei gleichen Tranchen von jeweils 100.000 Optionen am 6. und 12. Monat nach Gewährung unverfallbar. Von den gewährten Optionen wurden 225.000 Optionen an leitende Angestellte und Direktoren gewährt. Die Optionen sind gemäß den Richtlinien der TSX Venture Exchange (die TSXV) zu einem Preis von 0,31 $ pro Aktie ausübbar und haben eine Laufzeit von drei (3) Jahren. Die Optionen unterliegen den Bedingungen des Plans und der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Darüber hinaus hat das Unternehmen bestimmten Direktoren, leitenden Angestellten und Beratern des Unternehmens insgesamt 2.250.000 Restricted Share Units (die RSUs) gewährt. Die RSUs wurden gemäß dem Omnibus Equity Incentive Plan des Unternehmens gewährt und unterliegen den Bedingungen des Plans sowie den erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

Ein Teil der gewährten RSUs wurde an Insider des Unternehmens gewährt. Die Gewährung von RSUs an Insider stellt eine Transaktion mit nahestehenden Personen im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101) dar. Das Unternehmen stützt sich auf Ausnahmen von den Anforderungen an die formelle Bewertung und die Zustimmung der Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 gemäß den Abschnitten 5.5(a) bzw. 5.7(1)(a), da weder der Marktwert der an Insider gewährten RSUs noch die gezahlte Gegenleistung 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigt.

Jede unverfallbare RSU berechtigt den Inhaber, nach Wahl des Unternehmens eine Stammaktie des Unternehmens oder eine Barzahlung in Höhe des Marktwerts einer Stammaktie des Unternehmens am Tag der Unverfallbarkeit gemäß den Bedingungen des Plans zu erhalten.

Die RSUs unterliegen den Bedingungen des Omnibus Equity Incentive Plan des Unternehmens und den Richtlinien der TSX Venture Exchange. Die Gewährung der RSUs steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Über Prospect Markets:

Prospect Markets ist eine auf Sport spezialisierte Prognosemarkt- und Fan-Engagement-Plattform. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht es Fans, an transparenten Echtzeit-Prognosemärkten für alle Sportarten teilzunehmen und bietet ihnen reichhaltige, datengestützte Erlebnisse, die ihr Engagement vor, während und nach den Spielen vertiefen. Durch Crowdsourcing von Stimmungen über die Marktteilnahme generiert Prospect Markets umsetzbare Erkenntnisse über die Erwartungen der Fans und verwandelt passives Zuschauen beim Sport in aktive Teilnahme.

Im Namen des Unternehmens:

Johnny Chen

Chief Executive Officer

E-Mail: johnny.chen@prospectmarkets.com

Web: www.prospectmarkets.com

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Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, darunter Aussagen zu den erwarteten Vorteilen des Uplistings des Unternehmens in den OTCQB Venture Market sowie zu den strategischen Plänen und Initiativen des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem: Veränderungen der Marktbedingungen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftsstrategie umzusetzen; Entwicklungen in Bezug auf Prognosemärkte, Glücksspiel und digitale Vermögenswerte; Wettbewerb durch etablierte und aufstrebende Plattformen; Marktakzeptanz und Nutzerakzeptanz; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln; technologische Risiken einschließlich Cybersicherheit; sowie weitere Risikofaktoren, die in den fortlaufenden Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und basieren auf den Einschätzungen, Schätzungen und Meinungen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen.

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