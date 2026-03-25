Klimapaket beschlossen – Regierung streitet über Windkraft-Ausbau

- von Holger ⁠Hansen

Berlin, 25. Mrz (Reuters) - Die Bundesregierung will mit einem milliardenschweren Maßnahmenpaket die Lücke bei den deutschen Klimazielen schließen und die Abhängigkeit von fossilen Energieimporten verringern. Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch das von Umweltminister Carsten Schneider (SPD) vorgelegte Klimaschutzprogramm 2026. Es enthält 90 Maßnahmen und soll mit zusätzlich acht Milliarden Euro für die Jahre bis 2030 finanziert werden. Bei einer der wichtigsten Maßnahmen, dem Ausbau der Windkraft, ‌herrscht aber ein offener Konflikt mit Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). Von Wirtschafts- und Umweltverbänden sowie Opposition und Klimaexperten kam breite und scharfe Kritik am Programm.

Die zusätzlichen Gelder, die überwiegend aus dem Klima- und Transformationsfonds und nicht aus dem Kernhaushalt ⁠kommen, zeigen nach ⁠Worten von Schneider, dass das Klimaschutzprogramm für die Regierung "höchste Priorität" habe. Die Summe sei "in Zeiten klammer Kassen eine echte Ansage". Die Regierung gehe nicht mit erhobenem Zeigefinger vor, sondern ermögliche Klimaschutz mit der ausgestreckten Hand.

Schneider wies zudem Ansichten zurück, Klimaschutz sei die Ursache für die wirtschaftliche Stagnation. "Im Gegenteil", sagte der Minister. Die derzeitige Lage zeige, dass die Abhängigkeit von Öl und Gas eines der Hauptprobleme sei.

KEINE EINIGKEIT ÜBER NEUE NETZREGELN BEIM ÖKOSTROM-AUSBAU

Ein zentraler Baustein ist die Beschleunigung des Windkraft-Ausbaus. "Das ist ‌kurzfristig wohl die wichtigste Maßnahme, über die wir bis zuletzt verhandelt haben", ‌sagte Schneider. Geplant sind zusätzliche Ausschreibungen von bis zu zwölf Gigawatt für Windkraft an Land, was rund 2000 Windrädern entspreche.

Streit in der Regierung herrscht aber darüber, wie Ausbau der Erneuerbaren und der Stromnetze besser verzahnt werden. Reiche will, dass Neuanlagen in Engpassbereichen das finanzielle Risiko ⁠tragen, wenn sie ihren Strom wegen überlasteter Netze nicht einspeisen können. Bisher werden sie dafür über die Redispatchkosten entschädigt. Schneider erteilte ‌dem eine klare Absage. Die Überlegungen seien "kein Konsens in der ⁠Bundesregierung".

WEITERE GELDER FÜR INDUSTRIE UND NATÜRLICHEN KLIMASCHUTZ

Teile des Pakets sind zudem das im Januar vorgestellte, sozial gestaffelte Förderprogramm für rund 800.000 Elektroautos und die langfristige Sicherung des Deutschlandtickets. Die Industrie soll zudem mit 2,9 Milliarden Euro beim Umstieg auf klimafreundliche Technologien unterstützt werden. Weitere 4,7 Milliarden Euro fließen in den natürlichen Klimaschutz wie die ‌Wiedervernässung von Mooren. Im Gebäudebereich sollen ein neues Fernwärmepaket sowie ⁠die bestehende Milliardenförderung für klimafreundliche Heizungen die Emissionen senken.

Von ⁠Wirtschafts- und Umweltverbänden sowie von der Opposition und Klima-Experten kam breite und scharfe Kritik. Das Paket sei unzureichend und beruhe auf Schönrechnerei. Zudem wurde der Koalition vorgeworfen, dass Wirtschaftsministerin Reiche die Bemühungen von Umweltminister Schneider untergrabe. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kündigte eine neue Klage auf Einhaltung der Klimaziele für 2040 an. Die Grünen im Bundestag sprachen von einer "dreisten Täuschung".

Mit dem Programm kommt die Regierung aus CDU, CSU und SPD einer Vorgabe aus dem Klimaschutzgesetz nach, dass sie spätestens ein Jahr nach Beginn der Wahlperiode ein Klimaschutzprogramm vorlegen muss. Schneider legt dabei Prognosedaten aus dem Jahr 2025 zugrunde, wonach bis 2030 eine Lücke von 25 Millionen Tonnen CO2 zu schließen ist, um das nationale Klimaziel einer Minderung von ⁠65 Prozent zu erreichen. Nach neueren Daten des Umweltbundesamtes ist die Lücke indes um weitere fünf Millionen Tonnen größer.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Sabine Ehrhardt Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)