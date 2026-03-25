Klingbeil schwört SPD auf Reformen ein und kommt Kanzler Merz entgegen

- von Christian Krämer ⁠und Andreas Rinke

Berlin, 25. Mrz (Reuters) - In die Debatte über Strukturreformen der Bundesregierung kommt Bewegung. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil schwor seine SPD am Mittwoch auf Veränderungen ein. Alte Gewohnheiten müssten aufgegeben, Blockaden aufgelöst werden, sagte der Vizekanzler bei einer Veranstaltung der Bertelsmann-Stiftung in Berlin. "2026 wird uns Mut abverlangen. Deutschland braucht grundlegende Reformen." Er ging an mehreren Stellen auf Kanzler Friedrich Merz (CDU) zu und betonte, Gemeinsamkeiten zu suchen. In der Union wird CSU-Chef Markus ‌Söder vorgeworfen, zu kompromisslos zu sein. Uneins sind sich Merz und Klingbeil, ob sogenannte Übergewinne von Energiekonzernen gezielt abgeschöpft werden sollten.

"Alle wissen, dass etwas passieren muss", sagte SPD-Co-Chef Klingbeil. Beispielsweise müsse man an die vielen Subventionen in Deutschland ran, auch an den ⁠Sozialstaat. Söder habe aber ⁠schon "47 Mal Nein gesagt", spottete Klingbeil. Er selbst wolle Türen aufstoßen. Söder hatte in einem "Stern"-Interview beispielsweise Steuererhöhungen eine kategorische Absage erteilt. Klingbeil will in der Einkommensteuer spürbare Entlastungen für die Mittelschicht durchsetzen, dafür aber höhere Einkommen und Vermögen stärker belasten. In der CDU-Bundestagsfraktion hieß es, mit Söders harter Haltung könne es kein Reformpaket geben. Am Ende müssten Union und SPD etwas durchkriegen und jeweils an anderer Stelle Abstriche machen. Die schwarz-rote Koalition will sich bis zur Sommerpause auf ein Reformpaket verständigt haben.

"Wir werden als Gesellschaft insgesamt mehr arbeiten müssen", ‌sagte Klingbeil und griff damit eine Forderung von Merz auf. Es gebe hohe ‌Teilzeitquoten in Deutschland und zum Teil Anreize, früh aus dem Arbeitsmarkt auszuscheiden oder im Sozialsystem zu bleiben. "Mehrarbeit darf nicht bestraft werden." Klingbeil will mit einer Reform der Einkommensteuer 95 Prozent der Beschäftigten entlasten. Frauen sollen zudem öfter in Vollzeit arbeiten. "Ich will das Ehegattensplitting in seiner heutigen Form für zukünftige Ehen ⁠abschaffen."

Klingbeil ergänzte, in der Rentenpolitik sollte es eine stärkere Orientierung an den Beitragsjahren geben. Längeres Arbeiten sollte stärker gefördert werden statt Anreizen, ‌früh in Rente zu gehen. "Ich werbe zusätzlich für die Einführung einer verpflichtenden, ⁠kapitalgedeckten Betriebsrente."

KLINGBEIL: SPÜREN FALSCHE POLITIK VON TRUMP IM GELDBEUTEL

Seit dem Angriff der USA und Israels auf den Iran Ende Februar sind die Preise für Kraftstoffe an den Tankstellen auch in Deutschland deutlich gestiegen. Der Bundestag soll am Donnerstag ein erstes Paket beschließen, mit dem Preiserhöhungen an Tankstellen auf einmal pro Tag begrenzt werden. Außerdem wird das Kartellrecht geschärft, sodass mehr ‌Transparenz in die Preisgestaltung kommen soll.

Merz räumte bei der Regierungsbefragung im Bundestag ⁠ein, dass die Effekte begrenzt bleiben dürften. "Dies alles wird ⁠nicht ausreichen, um die Preise so zu dämpfen, dass sie wieder verträglich werden für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Und deswegen sind durchaus weitere Maßnahmen denkbar." Eine höhere Pendlerpauschale könnte helfen, wirke aber erst im nächsten Jahr mit den jeweiligen Steuererklärungen. "Andere Maßnahmen sehe ich skeptisch." Als Beispiel nannte er eine Übergewinnsteuer unter Verweis auf rechtliche Bedenken.

Diese will Klingbeil europaweit durchsetzen, um höhere Gewinne seit Kriegsbeginn abzuschöpfen. Er warf US-Präsident Donald Trump eine falsche Politik vor, die direkte Auswirkungen auf den Geldbeutel der Menschen hier habe. Einzelne Unternehmen bereicherten sich an der Krise, was schäbig und unpatriotisch sei. Klingbeil kann sich auch verbindliche Preisgrenzen vorstellen. "Wir sehen in Luxemburg, dass das geht." Gezielt abgeschöpfte Gewinne könnten an Bürger zurückgegeben werden - durch Entlastungen bei den Mobilitätskosten oder durch eine befristete Senkung der Energiesteuer.

Merz sagte ⁠dagegen mit Blick auf Forderungen von SPD-Ministerpräsidenten nach weiteren Entlastungsmaßnahmen, diese würden sofort zu erheblichen Einnahmeausfällen für den Bundeshaushalt führen. Nicht jede Preisentwicklung könne durch steuerliche Hilfen ausgeglichen werden.

(Redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)