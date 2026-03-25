"Krisen-Abschluss" in der Chemie - Mehr Lohn und Jobsicherung

Düsseldorf, 25. Mrz (Reuters) - ⁠Einigung im Schatten von Krise und Iran-Krieg: Für die rund 585.000 Beschäftigten der kriselnden deutschen Chemie- und Pharmaindustrie gibt es einen neuen Tarifvertrag, der neben Lohnerhöhungen auch auf Beschäftigungssicherung setzt. Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) und der Bundesarbeitgeberverband Chemie (BAVC) einigten sich auf Entgelterhöhungen in zwei Schritten sowie Beiträge zur Sicherung von Jobs bei einer Laufzeit von 27 Monaten, teilten beide Seiten am Mittwoch nach zweitägigen Verhandlungen in Bad ‌Breisig mit. Im Kern fließen in diesem Jahr 300 Euro pro Person in die Beschäftigungssicherung, erst 2027 folgen dann eine Entgelterhöhung von 2,1 Prozent sowie weitere 300 Euro pro Kopf zur Beschäftigungssicherung. 2028 soll es eine weitere Entgelterhöhung um 2,4 Prozent ⁠geben.

"Für diesen Krisen-Abschluss ⁠sind wir bis an die Schmerzgrenze gegangen", sagte der IGBCE-Vorsitzende Michael Vassiliadis. BAVC-Präsidentin Katja Scharpwinkel ergänzte: "Der Tarifabschluss zeigt, dass wir in einer schwierigen Situation gemeinsam Verantwortung übernehmen." Vassiliadis räumte ein, "ein großer Teil der Chemie steckt in der Krise." Durch den Iran-Krieg habe sich die Lage der angeschlagenen Branche zugespitzt, erläuterte er. Denn die Energiekosten steigen weiter, Lieferketten sind belastet. Die Beschäftigten gingen mit dem Abschluss unter diesen Bedingungen nun in Vorleistung, sagte Vassiliadis. Jetzt sei die Politik am Zug, um die Rahmenbedingungen für die Branche ‌zu verbessern. Dabei gehe es etwa um wettbewerbsfähige Energiepreise, die Zukunft der CO2-Bepreisung ‌und Investitionen in die Infrastruktur.

"Dauerhaft mehr zahlen die Arbeitgeber erst ab 2027 – und das zu krisengerechten Konditionen", ergänzte BAVC-Verhandlungsleiter Matthias Bürk. Unternehmen, die nicht wesentlich von der Krise betroffen seien, könnten aber eine oder beide Stufen der Tariferhöhung um drei Monate vorziehen.

KRISE ALS "BETRIEBSMODUS" FÜR DIE BRANCHE

Mit dem ⁠vereinbarten Beschäftigungssicherungsbeitrag gehe man neue Wege auf dem Feld der Jobsicherung, teilte die Gewerkschaft mit - dies sei eine bundesweite Neuerung in einem ‌großen Tarifvertrag. Das Geld zur Beschäftigungssicherung gehe an den seit 2010 ⁠bestehenden Demografiefonds der Branche, dessen Nutzungszwecke um den Faktor Beschäftigungssicherung erweitert werden. Aus dem betrieblichen Topf könnten so beispielsweise Projekte zur Standortsicherung, Umqualifizierung oder Arbeitszeitreduzierung finanziert werden. Die Gelder könnten aber auch an die Beschäftigten ausgezahlt werden.

Die IGBCE hatte in der Tarifrunde eine Erhöhung der Einkommen zur Stärkung der Kaufkraft sowie tarifliche Instrumente zur Beschäftigungssicherung in Deutschlands ‌drittgrößter Industriebranche gefordert. Die Arbeitgeber hatten dagegen auf eine tiefe Krise ⁠in der deutschen Schlüsselbranche mit Unternehmen wie BASF, Bayer, Evonik ⁠oder Lanxess verwiesen. Viele Konzerne haben bereits Sparpakte geschnürt und streichen Stellen. Im vergangenen Jahr sank die Produktion um 3,3 Prozent, der Umsatz ging um 3,8 Prozent zurück. Die Kapazitäten waren im vierten Quartal nur zu 72,5 Prozent ausgelastet, deutlich unter der Rentabilitätsgrenze. Die Auftragslage ist weiter mau.

Die Branche macht dafür die nicht wettbewerbsfähigen Produktionskosten in Deutschland verantwortlich, aber auch Überkapazitäten in China, die die Preise drücken, sowie die US-Zölle. "Die Krise ist nicht mehr ein Ereignis, sie ist der Betriebsmodus", hatte der Hauptgeschäftsführer des Branchenverbands VCI, Wolfgang Große Entrup, zuletzt gesagt. Auch die Gewerkschaft hatte vor einem Kahlschlag in der chemischen Grundstoffindustrie mit unabsehbaren Folgen für den Standort Deutschland gewarnt. "Wir leisten nun einen Beitrag, um die Wettbewerbsfähigkeit der Branche zu stärken", bilanzierte Bürk.

In ⁠der vergangenen Tarifrunde hatten sich beide Seiten 2024 noch auf insgesamt 6,85 Prozent mehr Lohn verständigt. Die Erhöhung erfolgte damals in zwei Stufen.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)