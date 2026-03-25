Frankfurt, 25. ⁠Mrz (Reuters) - Die EZB wird sich laut Chefvolkswirt Philip Lane bei der Bekämpfung der Inflation von den eingehenden Daten leiten lassen. Mit Blick auf die nächsten ‌Zinssitzungen sagte er am Mittwoch auf einer Geldpolitik-Konferenz, im April und auch im Juni würden viele ⁠Daten hereinkommen: "Wir ⁠meinen es auch so, wenn wir sagen, dass wir datenabhängig sind." Dabei werde man eine Reihe von Frühindikatoren wie etwa den Einkaufsmanagerindex im Auge behalten, aber auch die Lohnentwicklung und die ‌Inflationserwartungen. Und auch die Finanzierungsbedingungen ‌würden beobachtet. Man müsse sehen, wie lange und intensiv der Nahostkrieg sein werde und wie sich der ⁠Energiepreisschock auf die Wirtschaft auswirke.

EZB-Chefin Christine Lagarde hatte zuvor ‌auf der Konferenz betont, ⁠die Notenbank habe eine Strategie, die für eine Welt mit erhöhter Unsicherheit konzipiert sei und Risiken und Szenarien in den Mittelpunkt stelle. "Wir ‌verfügen über abgestufte Handlungsoptionen", ⁠fügte sie hinzu.

Die Europäische ⁠Zentralbank hatte den Leitzins von 2,0 Prozent zuletzt nicht angetastet. Sie erwartet zugleich, dass sich die höheren Energiepreise im Zuge des Nahostkonflikts kurzfristig "erheblich" auf die Inflation auswirken. An den Finanzmärkten wird eine nahende Zinserhöhung erwartet, womöglich bereits im April.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)