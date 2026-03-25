LBBW steigert Gewinn - Firmenkunden treiben an

Frankfurt, 25. ⁠Mrz (Reuters) - Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) hat trotz der schwächelnden Konjunktur im vergangenen Jahr mehr verdient und das zweitbeste Ergebnis ihrer Geschichte eingefahren. Der Gewinn vor Steuern stieg 2025 um vier Prozent auf 1,28 Milliarden Euro, wie Deutschlands größte Landesbank ‌am Mittwoch mitteilte. Damit übertraf das Institut die eigenen Erwartungen und verbuchte das dritte Jahr in Folge einen Milliardengewinn. Die Erträge kletterten um ⁠sechs Prozent ⁠auf den Rekordwert von 4,25 Milliarden Euro. Für das laufende Jahr zeigte sich LBBW-Chef Rainer Neske jedoch etwas vorsichtiger: "Mit Blick auf die weiterhin hohen Unsicherheiten in der Geopolitik und die angespannte Wirtschaftssituation" erwarte er 2026 ein Ergebnis vor Steuern leicht unter Vorjahr, aber über 1,1 Milliarden Euro.

Getragen wurde ‌das Wachstum von einer deutlichen Erholung im ‌Unternehmenskundengeschäft. In dem Segment kletterte der Vorsteuergewinn um mehr als die Hälfte auf 704 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte der Bereich noch einen Gewinneinbruch verzeichnet, der auf ⁠größere Einzelfälle bei der Risikovorsorge zurückzuführen war. Insgesamt sank die Risikovorsorge im ‌Konzern 2025 leicht auf 332 Millionen ⁠Euro nach 360 Millionen Euro im Jahr zuvor. Während im Firmenkundengeschäft weniger Geld für drohende Kreditausfälle zurückgelegt werden musste oder sogar Vorsorgen aufgelöst werden konnten, verzeichnete die Bank im Bereich Immobilien- und Infrastrukturfinanzierung ‌einen erhöhten Vorsorgebedarf.

Das Immobiliensegment bekam zudem ⁠die Kosten für die Eingliederung der ⁠2022 übernommenen Berlin Hyp zu spüren. Der Vorsteuergewinn in dieser Sparte sank auf 301 Millionen Euro von 396 Millionen Euro im Vorjahr. Die Integration der Tochtergesellschaft sei "in Rekordzeit abgeschlossen" worden, erklärte die LBBW. Dies belastete die Bilanz mit mehr als 100 Millionen Euro und trieb die gesamten Aufwendungen des Konzerns auf 2,63 (Vorjahr: 2,43) Milliarden Euro in die Höhe. Ohne diese Sonderkosten wäre der Gesamtkostenanstieg mit rund 2,5 Prozent deutlich ⁠moderater ausgefallen.

(Bericht von Philipp Krach. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)