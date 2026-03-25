Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Mittwoch nach US-Medienberichten über einen 15-Punkte-Plan für ein Kriegsende im Iran erholt. Der Ölpreis als momentan wichtigster Gradmesser der Anlegersorgen reagierte für den Markt grundsätzlich positiv: Rohöl der Nordseesorte Brent lag nach einem frühen Rutsch im späten Handel aber wieder etwas über der Marke von 100 US-Dollar. Im Laufe des Krieges war er mit fast 120 Dollar auf ein Hoch seit 2022 geklettert.

Die im Zuge des Iran-Krieges deutlich eingetrübte Stimmung in der deutschen Wirtschaft, die das Ifo-Institut am Vormittag meldete, überraschte wohl kaum jemanden.

Der Dax bröckelte am Nachmittag etwas ab und schloss 1,4 Prozent höher bei 22.957 Punkten. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten gewann letztlich 2,5 Prozent auf 28.821 Zähler.

"Die Situation im Nahen Osten bleibt unklar und wird von vielen Gerüchten und Spekulationen getragen. So sollen die Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA ins Stocken geraten sein. Auch deshalb konnte der Dax das Niveau über 23.000 Punkten nicht halten, das er am Morgen noch sehr beherzt übersprungen hatte", kommentierte Analyst Andreas Lipkow von CMC Markets.

Rohstoffwerte auf Erholungskurs

Besonders stark gefragt waren am Mittwoch europaweit Rohstoffwerte, die zuletzt deutlich Federn gelassen hatten. Der Stoxx Europe 600 Basic Resources hatte in vier Kriegswochen fast 19 Prozent verloren, nachdem er kurz zuvor noch einen Rekordstand erreicht hatte. Hohe Energiekosten und eingetrübte Konjunkturaussichten vergrämten die Anleger.

Siemens Energy: Mit starkem Plus an der Spitze

Im Dax führte derweil Siemens Energy mit 4,5 Prozent Tagesplus die Gewinnerliste an. Auch Industriewerte hatten schwer gelitten, die Aktie von Siemens Energy verlor im Laufe des Irankriegs zwischenzeitlich fast 20 Prozent an Wert.

Kurssprung bei Lanxess nach Analystenlob

Im MDax stieg die Aktie von Lanxess nach einer Empfehlung von JP Morgan um etwa 17 Prozent nach oben und baute ihre Erholung vom Tief seit 2009 am Montag inzwischen auf 50 Prozent aus. JP-Morgan-Experte Chetan Udeshi sieht die Kölner als einen der stärksten Kriegs-Profiteure in der Chemiebranche.

Udeshi drehte sein skeptisches "Underweight" am Morgen in eine "Overweight"-Empfehlung. Lanxess sei einer von wenigen, wenn nicht der einzige, westliche Produzent in seinen wichtigsten Produktkategorien, und profitiere damit von Produktionsproblemen im asiatisch-pazifischen Raum.

Auch andere Werte der Branche legten deutlich zu. Der Tenor der anwesenden dreizehn Top-Manager europäischer Chemiekonzerne sei verhalten optimistisch gewesen, schrieb Udeshi zur Branchenkonferenz der Investmentbank am Vortag.

Jenoptik überzeugt mit Zahlen

Jenoptik gewann nach bestätigten Geschäftszahlen und Ausblick rund 14,6 Prozent. Laut Henrik Paganetty von der Bank Jefferies decken sich die Aussagen des Technologie-Unternehmens mit den Erwartungen am Markt. Michael Kuhn von der Deutschen Bank fand derweil lobende Worte für den neuen Chef von Jenoptik, Dominic Dorfner, der spätestens im Oktober antreten wird.

(mit Material von dpa-AFX)

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