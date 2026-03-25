

EQS-Media / 25.03.2026 / 11:30 CET/CEST



Porta Mallorquina neue Marktstudie

MALLORCA 2026: IMMOBILIENMARKT WÄCHST UM 9,8 % – LUXUSSEGMENT BLEIBT WACHSTUMSTREIBER

München/Mallorca, 24. März 2026

Der Immobilienmarkt auf Mallorca entwickelt sich zunehmend zu einem der dynamischsten Luxusmärkte Europas. Die aktuelle Marktstudie „Ferienimmobilienmarkt auf Mallorca 2026“, erstellt durch das Center for Real Estate Studies (CRES) unter der Leitung von Prof. Dr. Marco Wölfle im Auftrag von Porta Mallorquina, zeigt eine klare Entwicklung: Während sich viele europäische Märkte stabilisieren, beschleunigt sich das Wachstum auf Mallorca, insbesondere im Premiumsegment.

Die Studie wurde bereits zum zwölften Mal durchgeführt, basiert auf einer unabhängigen Datenerhebung und analysiert die Angebotsdaten von zwölf verschiedenen Immobilienunternehmen. Mit rund 5.293 ausgewerteten Objekten deckt sie etwa 95 % des Marktes ab und ermöglicht damit eine fundierte und belastbare Einordnung der aktuellen Entwicklungen.

Luxussegment wächst mit bis zu 15 % deutlich über Gesamtmarkt

Die Immobilienpreise auf Mallorca sind im vergangenen Jahr im Durchschnitt um rund 8 – 10 % gestiegen. Im Luxussegment (ab ca. 2 Mio. Euro) liegt das Wachstum jedoch signifikant höher: Hier wurden Preissteigerungen von bis zu 12 – 15 % registriert. Damit wächst der Premiumbereich rund 1,5-mal so stark wie der Gesamtmarkt, ein klares Signal für die zunehmende Fokussierung internationaler Investoren auf hochwertige Immobilien.

„Mallorca entwickelt sich immer stärker zu einem internationalen Hotspot für Luxusimmobilien. Wir sehen eine nachhaltige Nachfrage, die deutlich über dem Angebot liegt“, erklärt Prof. Dr. Marco Wölfle, wissenschaftlicher Leiter der Studie.

Internationale Käufer dominieren den Markt

Der Markt wird weiterhin klar von internationalen Käufern getragen. Im gehobenen Segment liegt der Anteil ausländischer Investoren bei rund 60 – 70 %. Besonders stark vertreten sind Käufer aus Deutschland, Großbritannien, der Schweiz sowie zunehmend aus Skandinavien und weiteren europäischen Kernmärkten.

Die Motivation ist dabei zunehmend strategisch: Neben dem Lifestyle-Faktor gewinnt Mallorca als sicherer Sachwert und langfristige Kapitalanlage an Bedeutung.

Angebotsknappheit treibt Preise nachhaltig

Ein zentraler Treiber der Entwicklung bleibt die strukturelle Angebotsknappheit. In den gefragtesten Regionen, insbesondere im Südwesten, in Palma sowie in ausgewählten Küstenlagen, ist das Angebot an hochwertigen Immobilien stark limitiert. Gleichzeitig führen regulatorische Rahmenbedingungen, begrenzte Bauflächen und langwierige Genehmigungsverfahren dazu, dass das Angebot nur langsam wächst.

Das Ergebnis: Ein strukturelles Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, das die Preise nachhaltig auf hohem Niveau hält und weiter steigen lässt.

Transaktionen bis über 10 Mio. Euro keine Ausnahme mehr

Die Preisstruktur hat sich in den vergangenen Jahren deutlich nach oben verschoben.

Premiumsegment: häufig 2 – 5 Mio. Euro

Luxussegment: regelmäßig über 5 Mio. Euro

High-End-Objekte: Transaktionen über 10 Mio. Euro zunehmend etabliert

Besonders gefragt sind moderne Villen mit Meerblick, hochwertige Neubauprojekte sowie exklusive Penthouses/Apartments in Palma.

Mallorca bleibt einer der stärksten Luxusmärkte Europas

Für das Jahr 2026 erwartet die Studie eine Fortsetzung der positiven Entwicklung. Während der Gesamtmarkt weiter moderat wachsen dürfte, wird im Luxussegment erneut mit überdurchschnittlichen Preissteigerungen gerechnet.

Die Kombination aus internationaler Nachfrage, begrenztem Angebot und hoher Standortqualität spricht dafür, dass Mallorca seine Position, als einer der führenden Luxusimmobilienmärkte Europas weiter ausbauen wird.



Die vollständige Marktstudie „Ferienimmobilienmarkt auf Mallorca 2026“ kann unter folgendem Link kostenlos heruntergeladen werden: https://www.porta-mallorquina.de/blog/marktstudie-immobilien-mallorca-2026/

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Über Porta Mallorquina und Homes & Holiday

Porta Mallorquina, eine Marke der börsennotierten Homes & Holiday AG mit Sitz in München, wurde im Jahr 2005 gegründet und zählt heute zu den etablierten Immobilienmarken auf Mallorca. Gemeinsam mit der zweiten Konzernmarke Porta Holiday bietet die Homes & Holiday AG ein einzigartiges Full-Service-Angebot aus einer Hand: Immobilienkauf, Langzeitvermietung und Ferienvermietung. Mit acht Lizenzgebieten auf Mallorca und einem Portfolio von über 1.200 ausgewählten Immobilien gehört Porta Mallorquina zu den führenden Maklern auf der Insel. Die mehrsprachige Website www.porta-mallorquina.de ist eine der meistbesuchten Plattformen für Mallorca-Immobilien und bietet umfassende Informationen, Inspiration und persönliche Beratung.

Mehr Informationen: www.porta-mallorquina.de und www.homes-holiday.com

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Emittent/Herausgeber: Homes & Holiday AG

Schlagwort(e): Immobilien

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