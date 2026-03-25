Maschinenbauer
Dürr verlängert mit Chef Weyrauch
dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Der Maschinenbauer und Autozulieferer Dürr macht mit dem derzeitigen Chef weiter. Der Vorstandsvorsitzende Jochen Weyrauch sei vom Aufsichtsrat für drei weitere Jahre bis Ende 2029 bestellt worden, teilte das SDax -Unternehmen am Mittwoch in Bietigheim-Bissingen mit. Weyrauch gehört dem Vorstand seit 2017 an und ist seit Anfang 2022 Vorsitzender des Führungsgremiums.
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