Dürr verlängert mit Chef Weyrauch

Der Maschinenbauer und Autozulieferer Dürr macht mit dem derzeitigen Chef weiter. Der Vorstandsvorsitzende Jochen Weyrauch sei vom Aufsichtsrat für drei weitere Jahre bis Ende 2029 bestellt worden, teilte das SDax -Unternehmen am Mittwoch in Bietigheim-Bissingen mit. Weyrauch gehört dem Vorstand seit 2017 an und ist seit Anfang 2022 Vorsitzender des Führungsgremiums.