Maschinenbauer

Dürr verlängert mit Chef Weyrauch

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Der Maschinenbauer und Autozulieferer Dürr macht mit dem derzeitigen Chef weiter. Der Vorstandsvorsitzende Jochen Weyrauch sei vom Aufsichtsrat für drei weitere Jahre bis Ende 2029 bestellt worden, teilte das SDax -Unternehmen am Mittwoch in Bietigheim-Bissingen mit. Weyrauch gehört dem Vorstand seit 2017 an und ist seit Anfang 2022 Vorsitzender des Führungsgremiums.

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