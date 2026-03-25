Maschinenbauer

Dürr will höhere Dividende zahlen

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: T. Schneider/Shutterstock.com

Der Maschinenbauer und Autozulieferer Dürr will seine Aktionäre am Erfolg des Unternehmens im vergangenen Jahr teilhaben lassen und die Dividende erhöhen. Für das abgeschlossene Jahr sollen je Aktie 0,80 Euro und damit 14 Prozent mehr gezahlt werden als im Vorjahr, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Mittwoch in Bietigheim-Bissingen mitteilte.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Dürr
S
SDAX

Das könnte dich auch interessieren

Maschinenbauer
Dürr verlängert mit Chef Weyrauchheute, 10:15 Uhr · dpa-AFX
Dürr verlängert mit Chef Weyrauch
Systeme zur Dohnen-Abwehr
Heidelberger Druck will Joint-Venture gründen18. März · dpa-AFX
Heidelberger Druck will Joint-Venture gründen
Chipfirma
Hynix vergibt Rekordauftrag an Maschinenbauer ASMLgestern, 08:54 Uhr · Reuters
SK-Hynix-Logo auf Smartphone-Bildschirm
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Edelmetall im Fokus
Wie geht's nun weiter bei Gold?gestern, 16:20 Uhr · onvista
Telekom und Co.
Bei diesen Aktien gibt's (fast) steuerfreie Dividendengestern, 15:00 Uhr · onvista
Märkte in Turbulenzen
Fürs Absichern ist es längst zu spät23. März · onvista
Alle Premium-News