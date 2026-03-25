Nach Gesprächen mit Iran: Thailändischer Öltanker fährt durch Straße von Hormus

Bangkok, 25. ⁠Mrz (Reuters) - Ein thailändischer Öltanker hat nach diplomatischen Verhandlungen mit dem Iran nach Angaben aus Bangkok die Straße von Hormus sicher passiert. Eine Zahlung für die Durchfahrt sei nicht nötig gewesen, ‌teilten ein thailändischer Regierungsvertreter und der Ölkonzern Bangchak Corporation, dem das Schiff gehört, am Mittwoch mit. Der Tanker ⁠habe die ⁠strategisch wichtige Wasserstraße am Montag nach erfolgreichen Gesprächen zwischen dem thailändischen Außenminister Sihasak Phuangketkeow und dem iranischen Botschafter in Thailand durchfahren. Er habe darum gebeten, dass der Iran bei der Gewährleistung einer sicheren Durchfahrt helfen könne, sagte ‌Außenminister Sihasak am späten Dienstagabend. Ein weiteres ‌thailändisches Schiff warte noch auf die Genehmigung zur Durchfahrt.

Der Iran hat wegen des Kriegs mit Israel und den USA die ⁠für den weltweiten Öl- und Flüssiggastransport wichtige Straße von Hormus ‌seit dem 2. März weitgehend ⁠blockiert. Die Führung in Teheran hat aber auch erklärt, dass Schiffe aus nicht-feindlichen Staaten die Meerenge passieren dürften. Einigen Tankern mit Lieferungen für Indien und Pakistan ‌wurde die Durchfahrt seither erlaubt. ⁠Die sichere Durchfahrt für den ⁠thailändischen Tanker erfolgte zwei Wochen, nachdem ein unter thailändischer Flagge fahrender Massengutfrachter in der Meerenge von einem Geschoss getroffen worden war. Dabei brach ein Feuer an Bord aus und zwang die Besatzung zur Evakuierung. Dem thailändischen Außenministerium zufolge werden noch drei Besatzungsmitglieder vermisst.

(Bericht von Panu Wongcha-um und Chayut Setboonsarng, geschrieben von Christian Götz, redigiert ⁠von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)