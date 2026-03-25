Original-Research: CENIT AG (von GBC AG): Kaufen

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Original-Research: CENIT AG - von GBC AG

25.03.2026 / 14:31 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu CENIT AG

     Unternehmen:               CENIT AG
     ISIN:                      DE0005407100

     Anlass der Studie:         Research Comment
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  15,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2026
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Cosmin Filker, Marcel Goldmann

Vorläufige Zahlen oberhalb der Unternehmens-Guidance, Guidance für 2026
etwas konservativer als erwartet

Gemäß vorläufigen Zahlen hat die CENIT AG im Geschäftsjahr 2025,
insbesondere im vierten Quartal, eine deutliche operative Verbesserung
erreicht. Mit einem Konzernumsatz von 209,5 Mio. EUR auf Gesamtjahresbasis
(VJ: 207,3 Mio. EUR) hat die Gesellschaft die mit dem Halbjahresbericht 2025
angepasste Umsatz-Guidance von mindestens 205 Mio. EUR erreicht. Auch unsere
bisherigen Schätzungen, in denen wir Umsatzerlöse in Höhe von 208,95 Mio. EUR
erwartet hatten, wurden leicht übertroffen. Mit 55,3 Mio. EUR (VJ: 55,9 Mio.
EUR) konnte das Umsatzniveau des vierten Quartals 2025 an den bereits starken
Vorjahreswert anknüpfen. Besonders positiv hervorzuheben ist dabei die
Entwicklung der Eigensoftwareumsätze, die um 11,2 % auf 21,4 Mio. EUR (VJ:
19,3 Mio. EUR) zulegen konnten. Im vierten Quartal 2025 markierten diese mit
7,3 Mio. EUR (VJ: 5,6 Mio. EUR) einen neuen historischen Quartalsrekordwert.

Dies dürfte unter anderem zu dem über unseren Erwartungen liegenden EBITDA
in Höhe von 12,3 Mio. EUR (VJ: 17,3 Mio. EUR) beigetragen haben. Der
Ergebnisrückgang gegenüber dem Vorjahr hängt in erster Linie mit
Sonderaufwendungen zur Umsetzung des Restrukturierungsprogramms "Project
Performance" zusammen. Im Rahmen dessen wurde die Anzahl der Mitarbeiter um
über 50 reduziert. Hierfür fielen Sonderaufwendungen in Höhe von rund 4,0
Mio. EUR an. Darüber hinaus dürfte das Ergebnisbild auch vom negativen
Ergebnis der in 2024 erworbenen Tochtergesellschaft Analysis Prime geprägt
sein. Demgegenüber stehen positive Effekte aus den umgesetzten
Kosteneinsparungen. Dies wird anhand des im vierten Quartal 2025 erreichten
EBITDA in Höhe von 6,6 Mio. EUR sichtbar, was einen deutlichen Sprung
gegenüber dem EBITDA der Vorquartale darstellt. Während das EBITDA unsere
Erwartungen übertraf (GBC-Prognose: 10,9 Mio. EUR), fiel das gemeldete
vorläufige EBIT mit 0,3 Mio. EUR (GBC-Prognose: 0,8 Mio. EUR) unter unseren
Erwartungen aus. Wir gehen davon aus, dass hier Sonderabschreibungen,
beispielsweise für den Kundenstamm von Analysis Prime, zu unerwartet hohen
Abschreibungen geführt haben dürften. Sowohl beim Umsatz als auch beim EBIT
wurde die CENIT-Guidance jedoch vollumfänglich erfüllt. Zudem ist der starke
Anstieg des operativen Cashflows auf 14,1 Mio. EUR (VJ: 10,3 Mio. EUR) sowie die
planmäßige weitere Reduktion der Bankverbindlichkeiten zu erwähnen, wodurch
die Nettobankverschuldung auf 17,1 Mio. EUR (VJ: 23,8 Mio. EUR) gesenkt wurde.

Aus unserer Sicht ist vor allem der Ausblick für 2026 wesentlich. Das
CENIT-Management prognostiziert für 2026 einen Umsatz von mindestens 210,0
Mio. EUR und ein EBITDA von mindestens 18,0 Mio. EUR. Auch wenn diese
Formulierung naturgemäß eine Untergrenze darstellt, liegen diese Werte unter
unseren bisherigen Erwartungen (Umsatzprognose alt: 221,4 Mio. EUR,
EBITDA-Prognose alt: 22,2 Mio. EUR). Da wir davon ausgehen, dass die
Gesellschaft bei der Ausformulierung der Guidance eine konservative
Vorgehensweise gewählt hat (Dassault-Prognose Softwareumsätze 2026: +3 % bis
5 %; SAP-Prognose der Gesamtumsätze 2026: +12 % bis +13 %) passen wir unsere
Schätzungen für das laufende und das kommende Geschäftsjahr nach unten an.
Wir rechnen nunmehr für 2026 mit Umsätzen in Höhe von 214,7 Mio. EUR und einem
EBITDA in Höhe von 19,8 Mio. EUR sowie für 2027 mit Umsätzen in Höhe von 227,6
Mio. EUR und einem EBITDA in Höhe von 23,6 Mio. EUR (bisherige Schätzung: Umsatz
233,2 Mio. EUR; EBITDA 25,0 Mio. EUR).

Im Rahmen des aktualisierten DCF-Bewertungsmodells haben wir ein neues
Kursziel von 15,00 EUR (bisher: 16,00 EUR) ermittelt. Wir vergeben damit
weiterhin das Rating KAUFEN. Eine ausführliche Darstellung der
Geschäftsentwicklung 2025, unserer Prognosen sowie die Aufnahme einer neuen
Schätzperiode (2028e) werden wir nach Veröffentlichung des Geschäftsberichts
am 9. April 2026 vornehmen.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=11dfd1eb8de9ee64bd88d75f69652838

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
+++++++++++++++
Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 25.03.2026 (13:00 Uhr)
Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 25.03.2026 (14:30 Uhr)

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https://eqs-news.com/?origin_id=28ff78b4-2847-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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