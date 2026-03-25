Original-Research: CENIT AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: CENIT AG - von GBC AG 25.03.2026 / 14:31 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu CENIT AG Unternehmen: CENIT AG ISIN: DE0005407100 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 15,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2026 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann Vorläufige Zahlen oberhalb der Unternehmens-Guidance, Guidance für 2026 etwas konservativer als erwartet Gemäß vorläufigen Zahlen hat die CENIT AG im Geschäftsjahr 2025, insbesondere im vierten Quartal, eine deutliche operative Verbesserung erreicht. Mit einem Konzernumsatz von 209,5 Mio. EUR auf Gesamtjahresbasis (VJ: 207,3 Mio. EUR) hat die Gesellschaft die mit dem Halbjahresbericht 2025 angepasste Umsatz-Guidance von mindestens 205 Mio. EUR erreicht. Auch unsere bisherigen Schätzungen, in denen wir Umsatzerlöse in Höhe von 208,95 Mio. EUR erwartet hatten, wurden leicht übertroffen. Mit 55,3 Mio. EUR (VJ: 55,9 Mio. EUR) konnte das Umsatzniveau des vierten Quartals 2025 an den bereits starken Vorjahreswert anknüpfen. Besonders positiv hervorzuheben ist dabei die Entwicklung der Eigensoftwareumsätze, die um 11,2 % auf 21,4 Mio. EUR (VJ: 19,3 Mio. EUR) zulegen konnten. Im vierten Quartal 2025 markierten diese mit 7,3 Mio. EUR (VJ: 5,6 Mio. EUR) einen neuen historischen Quartalsrekordwert. Dies dürfte unter anderem zu dem über unseren Erwartungen liegenden EBITDA in Höhe von 12,3 Mio. EUR (VJ: 17,3 Mio. EUR) beigetragen haben. Der Ergebnisrückgang gegenüber dem Vorjahr hängt in erster Linie mit Sonderaufwendungen zur Umsetzung des Restrukturierungsprogramms "Project Performance" zusammen. Im Rahmen dessen wurde die Anzahl der Mitarbeiter um über 50 reduziert. Hierfür fielen Sonderaufwendungen in Höhe von rund 4,0 Mio. EUR an. Darüber hinaus dürfte das Ergebnisbild auch vom negativen Ergebnis der in 2024 erworbenen Tochtergesellschaft Analysis Prime geprägt sein. Demgegenüber stehen positive Effekte aus den umgesetzten Kosteneinsparungen. Dies wird anhand des im vierten Quartal 2025 erreichten EBITDA in Höhe von 6,6 Mio. EUR sichtbar, was einen deutlichen Sprung gegenüber dem EBITDA der Vorquartale darstellt. Während das EBITDA unsere Erwartungen übertraf (GBC-Prognose: 10,9 Mio. EUR), fiel das gemeldete vorläufige EBIT mit 0,3 Mio. EUR (GBC-Prognose: 0,8 Mio. EUR) unter unseren Erwartungen aus. Wir gehen davon aus, dass hier Sonderabschreibungen, beispielsweise für den Kundenstamm von Analysis Prime, zu unerwartet hohen Abschreibungen geführt haben dürften. Sowohl beim Umsatz als auch beim EBIT wurde die CENIT-Guidance jedoch vollumfänglich erfüllt. Zudem ist der starke Anstieg des operativen Cashflows auf 14,1 Mio. EUR (VJ: 10,3 Mio. EUR) sowie die planmäßige weitere Reduktion der Bankverbindlichkeiten zu erwähnen, wodurch die Nettobankverschuldung auf 17,1 Mio. EUR (VJ: 23,8 Mio. EUR) gesenkt wurde. Aus unserer Sicht ist vor allem der Ausblick für 2026 wesentlich. Das CENIT-Management prognostiziert für 2026 einen Umsatz von mindestens 210,0 Mio. EUR und ein EBITDA von mindestens 18,0 Mio. EUR. Auch wenn diese Formulierung naturgemäß eine Untergrenze darstellt, liegen diese Werte unter unseren bisherigen Erwartungen (Umsatzprognose alt: 221,4 Mio. EUR, EBITDA-Prognose alt: 22,2 Mio. EUR). Da wir davon ausgehen, dass die Gesellschaft bei der Ausformulierung der Guidance eine konservative Vorgehensweise gewählt hat (Dassault-Prognose Softwareumsätze 2026: +3 % bis 5 %; SAP-Prognose der Gesamtumsätze 2026: +12 % bis +13 %) passen wir unsere Schätzungen für das laufende und das kommende Geschäftsjahr nach unten an. Wir rechnen nunmehr für 2026 mit Umsätzen in Höhe von 214,7 Mio. EUR und einem EBITDA in Höhe von 19,8 Mio. EUR sowie für 2027 mit Umsätzen in Höhe von 227,6 Mio. EUR und einem EBITDA in Höhe von 23,6 Mio. EUR (bisherige Schätzung: Umsatz 233,2 Mio. EUR; EBITDA 25,0 Mio. EUR). Im Rahmen des aktualisierten DCF-Bewertungsmodells haben wir ein neues Kursziel von 15,00 EUR (bisher: 16,00 EUR) ermittelt. Wir vergeben damit weiterhin das Rating KAUFEN. Eine ausführliche Darstellung der Geschäftsentwicklung 2025, unserer Prognosen sowie die Aufnahme einer neuen Schätzperiode (2028e) werden wir nach Veröffentlichung des Geschäftsberichts am 9. April 2026 vornehmen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=11dfd1eb8de9ee64bd88d75f69652838 Kontakt für Rückfragen: GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++ Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 25.03.2026 (13:00 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 25.03.2026 (14:30 Uhr) --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 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