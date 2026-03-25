Original-Research: FORTEC Elektronik AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: FORTEC Elektronik AG - von Montega AG 25.03.2026 / 14:09 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu FORTEC Elektronik AG Unternehmen: FORTEC Elektronik AG ISIN: DE0005774103 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 25.03.2026 Kursziel: 15,00 EUR (zuvor: 17,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Umsatz- und Gewinnwarnung nach erwartet schwachem Q2 FORTEC Elektronik hat am Dienstagabend eine Umsatz- und Gewinnwarnung bekannt gegeben und vorläufige Eckdaten zum ersten Halbjahr veröffentlicht, über die am 26.3. final berichtet wird. Q2 marginal über unserer Prognose: Im ersten Halbjahr 2025/2026 erzielte FORTEC einen vorläufigen Konzernumsatz i.H.v. rund 37,7 Mio. EUR (Vj.: 35,6 Mio. EUR) bei einem EBIT von rund 0,4 Mio. EUR (Vj: 0,2 Mio. EUR). Für Q2 impliziert dies Umsatzerlöse von 18,3 Mio. EUR (+1,0% yoy; MONe: 17,5 Mio. EUR) sowie ein noch leicht positives EBIT auf Q1-Niveau (0,2 Mio. EUR; MONe: -0,1 Mio. EUR). Hintergrund der umsatz- und ergebnisseitig nach wie vor verhaltenen Entwicklung ist laut FORTEC vor allem die im Segment Datenvisualisierung angespannte konjunkturelle Lage sowie der allgemeine Kostenanstieg. Hinzu kommen noch in diesem Geschäftsjahr absehbar zu verarbeitende Einmaleffekte, sodass die noch im Rahmen der HV am 11. Februar bekräftigte Guidance nun revidiert wurde. Guidance gesenkt: Im Geschäftsjahr 2025/2026 rechnet der Vorstand nun mit einem Konzernumsatz zwischen 76 und 80 Mio. EUR (zuvor: 80-85 Mio. EUR) sowie einer operativ 'schwarzen Null" beim Konzern-EBIT, 'wobei neben zu erwartenden nicht cashwirksamen Effekten [...] noch negative cash-wirksame Einmaleffekte in vergleichbarer Größenordnung von 1,0 bis 1,5 Mio. EUR bis zum Geschäftsjahresende hinzutreten werden.' Ersteres bezieht sich u.E. auf mögliche Impairments auf den Goodwill, der sich per 30.09. auf ca. 9,8 Mio. EUR belief, sowie mögliche Rückstellungen im Zuge einer drohenden Abfindungszahlung an die frühere CEO Frau Maile. Die zahlungswirksamen Effekte sehen wir wiederum im Zusammenhang mit einer Anpassung der Kapazitäten, insbesondere im Bereich Datenvisualisierung. Wir hatten uns zuletzt bereits unterhalb der bisherigen Ergebnis-Guidance positioniert und nehmen die Prognosen für 2026 ff. auch vor dem Hintergrund der negativen Effekte des Iran-Konflikts nochmals deutlich zurück. Mittelfristziel auf dem Prüfstand: Zwar sieht der Vorstand durch den aktuellen Krieg in der Golfregion nur eingeschränkte direkte Auswirkungen auf FORTEC, jedoch seien mittelbare Einflüsse durch eine massive Verunsicherung in der Wirtschaft sowie in Bezug auf die Logistik feststellbar. Zudem geht das Management aufgrund von voraussichtlich wieder erhöhten Inflationsraten von steigenden sonstigen betrieblichen Aufwendungen wie beispielsweise Energiekosten aus. Angesichts der beabsichtigten Neuformierung der Konzernführung oblige es daher dem neuen Vorstand, die bisherigen Aussagen bezüglich der Mittelfristziele (2030: 120-130 Mio. EUR Umsatz; >10% EBIT-Marge) zu Beginn des kommenden Geschäftsjahres 2026/2027 neu zu bewerten. Hinsichtlich des 2030er-Margenziels waren wir mit 7,0% bereits deutlich niedriger positioniert und behalten diese Prognose bis auf Weiteres unverändert bei. Fazit: Zur konjunkturell-bedingten operativen Schwächephase in 2025/26 gesellen sich nun noch negative Einmaleffekte sowie die wahrscheinlich über den Geschäftsjahreswechsel hinausreichenden Auswirkungen des Iran-Krieges. Wir sehen angesichts der fundamental niedrigen Bewertung (KBV: 0,7x) trotz allem zu viel Negatives im Kurs reflektiert und behalten unser positives Anlagevotum bei einem neuen Kursziel von 15,00 EUR (zuvor: 17,00 EUR) unverändert bei. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=11613d932eb5d0b92787aa6f227cf08c Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=985b54e5-284a-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2297712 25.03.2026 CET/CEST °