Original-Research: FORTEC Elektronik AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: FORTEC Elektronik AG - von Montega AG

25.03.2026 / 14:09 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu FORTEC Elektronik AG

     Unternehmen:               FORTEC Elektronik AG
     ISIN:                      DE0005774103

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      25.03.2026
     Kursziel:                  15,00 EUR (zuvor: 17,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Umsatz- und Gewinnwarnung nach erwartet schwachem Q2

FORTEC Elektronik hat am Dienstagabend eine Umsatz- und Gewinnwarnung
bekannt gegeben und vorläufige Eckdaten zum ersten Halbjahr veröffentlicht,
über die am 26.3. final berichtet wird.

Q2 marginal über unserer Prognose: Im ersten Halbjahr 2025/2026 erzielte
FORTEC einen vorläufigen Konzernumsatz i.H.v. rund 37,7 Mio. EUR (Vj.: 35,6
Mio. EUR) bei einem EBIT von rund 0,4 Mio. EUR (Vj: 0,2 Mio. EUR). Für Q2
impliziert dies Umsatzerlöse von 18,3 Mio. EUR (+1,0% yoy; MONe: 17,5 Mio.
EUR) sowie ein noch leicht positives EBIT auf Q1-Niveau (0,2 Mio. EUR; MONe:
-0,1 Mio. EUR). Hintergrund der umsatz- und ergebnisseitig nach wie vor
verhaltenen Entwicklung ist laut FORTEC vor allem die im Segment
Datenvisualisierung angespannte konjunkturelle Lage sowie der allgemeine
Kostenanstieg. Hinzu kommen noch in diesem Geschäftsjahr absehbar zu
verarbeitende Einmaleffekte, sodass die noch im Rahmen der HV am 11. Februar
bekräftigte Guidance nun revidiert wurde.

Guidance gesenkt: Im Geschäftsjahr 2025/2026 rechnet der Vorstand nun mit
einem Konzernumsatz zwischen 76 und 80 Mio. EUR (zuvor: 80-85 Mio. EUR)
sowie einer operativ 'schwarzen Null" beim Konzern-EBIT, 'wobei neben zu
erwartenden nicht cashwirksamen Effekten [...] noch negative cash-wirksame
Einmaleffekte in vergleichbarer Größenordnung von 1,0 bis 1,5 Mio. EUR bis
zum Geschäftsjahresende hinzutreten werden.' Ersteres bezieht sich u.E. auf
mögliche Impairments auf den Goodwill, der sich per 30.09. auf ca. 9,8 Mio.
EUR belief, sowie mögliche Rückstellungen im Zuge einer drohenden
Abfindungszahlung an die frühere CEO Frau Maile. Die zahlungswirksamen
Effekte sehen wir wiederum im Zusammenhang mit einer Anpassung der
Kapazitäten, insbesondere im Bereich Datenvisualisierung. Wir hatten uns
zuletzt bereits unterhalb der bisherigen Ergebnis-Guidance positioniert und
nehmen die Prognosen für 2026 ff. auch vor dem Hintergrund der negativen
Effekte des Iran-Konflikts nochmals deutlich zurück.

Mittelfristziel auf dem Prüfstand: Zwar sieht der Vorstand durch den
aktuellen Krieg in der Golfregion nur eingeschränkte direkte Auswirkungen
auf FORTEC, jedoch seien mittelbare Einflüsse durch eine massive
Verunsicherung in der Wirtschaft sowie in Bezug auf die Logistik
feststellbar. Zudem geht das Management aufgrund von voraussichtlich wieder
erhöhten Inflationsraten von steigenden sonstigen betrieblichen Aufwendungen
wie beispielsweise Energiekosten aus. Angesichts der beabsichtigten
Neuformierung der Konzernführung oblige es daher dem neuen Vorstand, die
bisherigen Aussagen bezüglich der Mittelfristziele (2030: 120-130 Mio. EUR
Umsatz; >10% EBIT-Marge) zu Beginn des kommenden Geschäftsjahres 2026/2027
neu zu bewerten. Hinsichtlich des 2030er-Margenziels waren wir mit 7,0%
bereits deutlich niedriger positioniert und behalten diese Prognose bis auf
Weiteres unverändert bei.

Fazit: Zur konjunkturell-bedingten operativen Schwächephase in 2025/26
gesellen sich nun noch negative Einmaleffekte sowie die wahrscheinlich über
den Geschäftsjahreswechsel hinausreichenden Auswirkungen des Iran-Krieges.
Wir sehen angesichts der fundamental niedrigen Bewertung (KBV: 0,7x) trotz
allem zu viel Negatives im Kurs reflektiert und behalten unser positives
Anlagevotum bei einem neuen Kursziel von 15,00 EUR (zuvor: 17,00 EUR)
unverändert bei.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=11613d932eb5d0b92787aa6f227cf08c

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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