Original-Research: q.beyond AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: q.beyond AG - von Montega AG

25.03.2026 / 11:09 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu q.beyond AG

     Unternehmen:               q.beyond AG
     ISIN:                      DE0005137004

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      25.03.2026
     Kursziel:                  6,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann

'Strategie 2028' - Zweistellige Wachstumsraten durch Internationalisierung,
agentische KI und M&A

Nach der kürzlich erfolgten Kapitalherabsetzung als Voraussetzung der für
2026 geplanten Aktienrückkäufe hat q.beyond nun im Rahmen der Strategie 2028
detailliertere Zahlen für 2025, eine Guidance für das laufende Jahr sowie
Mittelfristziele für 2028 veröffentlicht.

[Tabelle]

Vorläufige Zahlen 2025 vom Consulting getragen - Prognose 2026 reflektiert
Makro-Gegenwind: Im abgelaufenen Geschäftsjahr zeigte sich der Bereich
Managed Services schwächer (Umsatz: -12,6% yoy; Bruttoergebnis: -12,1% yoy).
Dies resultierte neben einer erfolgsneutralen Änderung der Rechnungsstellung
vor allem aus einem schwachen Neugeschäft sowie Aufwendungen für das Projekt
Qube und den Aufbau von KI-Kompetenzen. Das Consulting-Segment verzeichnete
hingegen dank einer weiter verbesserten Auslastung eine erfreuliche
Entwicklung (Umsatz: +12,3% yoy; Bruttoergebnis: +82,1% yoy). Das
Konzernergebnis war zudem von einem Sonderertrag in Höhe von 2,6 Mio. EUR
geprägt, durch den die EBITDA-Guidance letztlich am unteren Rand der Spanne
erreicht werden konnte. Vor dem Hintergrund starker geopolitischer und
makroökonomischer Unsicherheiten liegt die Guidance für 2026 tendenziell
etwas unter den Erwartungen, wobei das obere Ende der Spanne mit Erlösen von
190,0 Mio. EUR und einem EBITDA von 16,0 Mio. EUR (EBITDA-Marge: 8,4%)
ungefähr auf Höhe unserer vorherigen Schätzungen liegt. Am unteren Ende der
Spanne läge der Umsatz lediglich auf Vorjahresniveau mit einem rückläufigen
EBITDA aufgrund des fehlenden Sonderertrags.

250,0 Mio. EUR Umsatz bis 2028: Das mittelfristige Umsatzziel entspricht
einer CAGR von 11,0% p.a. (2025-2028). Der Wachstumspfad basiert auf den
folgenden drei Säulen:

  * Organisches Wachstum im Kerngeschäft: Die Basis bildet ein angestrebtes
    organisches Kernwachstum von rund 5% pro Jahr. Angesichts einer
    geringeren Wachstumsrate in 2026 (+1,9% yoy in der Mitte der Spanne),
    würde dies zu einem Umsatz von rund 205,1 Mio. EUR in 2028 führen.
    Zunehmende Erlöse dürften hier auch im Ausland erwirtschaftet werden. So
    dienen die bestehenden Nearshoring-Standorte in Spanien und Lettland
    nicht ausschließlich als Delivery-Hubs für deutsche Kunden, sondern
    generieren vermehrt auch Geschäft in den jeweiligen Regionen.
    Zusätzliches Potenzial für das Basiswachstum bietet die Vermarktung von
    vorhandenen Rechenzentrumskapazitäten. Dieses Thema stand bereits im
    vergangenen Jahr im Fokus und dürfte nach vollständiger Auslastung rund
    4,0 Mio. EUR an Zusatzumsätzen beisteuern.

  * Disziplinierter M&A-Ansatz für neue Fokusbranchen: Die zweite Säule der
    Strategie 2028 bildet das anorganische Wachstum, welches rund 20,0 bis
    30,0 Mio. EUR zum Umsatzplus beitragen soll. q.beyond verfolgt hierbei
    einen Joint-Venture-Ansatz, um gezielt in die Branchen Healthcare und
    Energie einzusteigen. Während sich der Bereich Energie aktuell noch in
    der Screening-Phase befindet, gibt es im Healthcare-Sektor bereits
    mehrere konkrete Targets. Zuletzt waren anvisierte Übernahmen in diesem
    Bereich jedoch aufgrund unterschiedlicher Preisvorstellungen nicht
    zustande gekommen. Die Betonung des Managements im Call, auch künftig an
    einer strikten Preisdisziplin bei Zukäufen festzuhalten, erachten wir
    als positiv.

  * Einsatz von agentischen KI-Lösungen: Weitere 20,0 bis 30,0 Mio. EUR des
    anvisierten 2028er-Umsatzes sollen aus der Entwicklung und
    Orchestrierung von KI-Agenten stammen. q.beyond adaptiert hierfür den
    bewährten 'Consult-to-Operate'-Ansatz auf das KI-Geschäft. Initial
    werden Umsätze durch das Setup der Plattform sowie die Entwicklung
    kundenindividueller Agenten generiert. Anschließend sollen diese in
    zunehmend wiederkehrende Managed Services-Umsätze für unter anderem
    Hosting, Kontrolle und Updates überführt werden. Aktuell bedient das
    Unternehmen in diesem Bereich zehn Kunden mit noch geringen Umsätzen.
    Mittelfristig wird jedoch ein durchschnittlicher Jahresumsatz von 0,5
    Mio. EUR pro Kunde angestrebt. Der Pfad zur Skalierung sieht einen
    Anstieg auf 20 Kunden im laufenden Jahr, über 40 Kunden in 2027 und mehr
    als 60 Kunden im Jahr 2028 vor.


Prognosen angepasst: Infolge der deutlich gestiegenen kurzfristigen
Unsicherheiten reduzieren wir unsere Prognosen für 2026 leicht, erhöhen im
Gegenzug jedoch die Wachstumsraten für die Folgejahre. Die Entwicklung und
der Betrieb von KI-Agenten erscheinen strategisch folgerichtig. Wir erwarten
insbesondere im deutschen Mittelstand einen signifikanten
Automatisierungsbedarf, vor allem im Hinblick auf notwendige
Effizienzgewinne angesichts des makroökonomischen Gegenwinds. Modellseitig
bilden wir die von q.beyond anvisierten 20 bis 30 Mio. EUR aus dem
KI-Segment jedoch noch nicht vollständig ab, da uns hierfür aktuell noch
etwas die Visibilität fehlt. Auf der Margenseite erachten wir die Zielmarge
von ~10% als realistisch. Hierbei dürfte sich auch ein weiterer Anstieg der
Nearshoring-Quote positiv auswirken. Nachdem das Etappenziel von 20% nun
erreicht wurde, strebt der Vorstand nun eine Quote von 40% an, was zu
zusätzlichen 3,0 Mio. EUR Bruttoergebnis führen soll. Durch einen höheren
Anteil von KI-Umsätzen sowie erfolgreiche Übernahmen mit TargetMargen von
mindestens 10% könnte zusätzliches Margen-Upside entstehen.

Stark begrenztes Downside bei aktuellem Bewertungsniveau: Die Cash-Position
von 42,0 Mio. EUR (1,69 EUR/Aktie) deckt bereits einen großen Teil der
Marktkapitalisierung ab. Der Enterprise Value von 50,9 Mio. EUR wird unseres
Erachtens bereits durch das eigene Rechenzentrum abgedeckt (siehe Comment
von 12.01.2026), auch wenn hier kurzfristig kein Verkauf zu erwarten ist.
Aktienrückkäufe von bis zu 10% des Grundkapitals sind ab dem 17. August 2026
möglich und dürften voraussichtlich in Form eines Tender Offers durchgeführt
werden. Darüber hinaus sind laut Vorstand weitere Rückkäufe in den
Folgejahren denkbar.

Fazit: Wenngleich das laufende Geschäftsjahr 2026 noch von anhaltenden
Unsicherheiten und makroökonomischen Gegenwind geprägt sein dürfte, befindet
sich q.beyond operativ grundsätzlich weiterhin auf einem intakten Pfad der
Margenverbesserung. Mit der Strategie 2028 hat das Unternehmen
aussichtsreiche mittelfristige Pläne vorgestellt. Vor diesem Hintergrund
bestätigen wir unsere Kaufempfehlung und das an die erfolgte
Kapitalherabsetzung angepasste Kursziel von 6,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=ae00bcd0cd313a5cad746f54d6d609b2

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Web: www.montega.de
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2297602 25.03.2026 CET/CEST

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