Original-Research: ZEAL Network SE (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: ZEAL Network SE - von Montega AG

25.03.2026 / 15:21 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu ZEAL Network SE

     Unternehmen:               ZEAL Network SE
     ISIN:                      DE000ZEAL241

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      25.03.2026
     Kursziel:                  68,50 EUR (zuvor: 61,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Tim Kruse, CFA

Starkes 2025 trotz unterdurchschnittlichem Jackpot-Umfeld - Umsatz Guidance
2026 übertrifft Erwartungen deutlich

ZEAL hat heute starke Jahreszahlen für das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt, die
unsere Erwartungen nochmals leicht übertroffen haben.

[Tabelle]

Trotz der unterdurchschnittlichen Anzahl von nur vier Peak-Jackpots (2024:
13) konnte das Unternehmen den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 16,1%
deutlich steigern. Im Kerngeschäft der Lotterievermittlung waren die
wesentlichen Treiber zum einen die Preisanpassungen aus 2024, die auch in H1
2025 noch nachwirkten, sowie eine signifikant verbesserte Marketingeffizienz
in einem schwachen Jackpotumfeld. So verwies das Management im heute
abgehaltenen Call auf eine Neukundenanzahl von 1,2 Millionen in 2025, was
nahezu einer Verdopplung gegenüber dem Jahr 2023 entspricht, in dem eine
vergleichbare Jackpotsituation (5 Peak-Jackpots) vorherrschte. Vor dem
Hintergrund eines insgesamt gestiegenen Online-Anteils im Lotteriemarkt von
31% konnte ZEAL die klar dominante Position mit einem Marktanteil von 44%
weiter ausbauen.

Auch der Bereich Traumhausverlosung trug mit einem Umsatz von EUR 15,9 Mio.
(+199% YoY) spürbar zum inkrementellen Umsatzwachstum in 2025 bei. Durch die
deutliche Erweiterung des Produktangebots konnte zudem der Games-Bereich ein
Umsatzwachstum von +45,2% YoY auf EUR 14,4 Mio. erzielen. Aufgrund erhöhter
Marketinginvestitionen in das Kerngeschäft sowie in die Traumhausverlosung
stieg das EBITDA mit +11,3% unterproportional, lag mit EUR 68,8 Mio. jedoch
leicht über unseren Erwartungen sowie oberhalb der im November angehobenen
Prognose.

Ausblick 2026 - Umsatzguidance übertrifft Erwartungen deutlich: Auf Basis
der starken Marktposition und der hohen Resilienz des Geschäftsmodells sieht
das Management weiterhin erhebliches Wachstumspotenzial und übertrifft mit
einer Umsatzerwartung von EUR 250-260 Mio. die bisherige Markterwartung von
EUR 237 Mio. deutlich. Wie üblich setzt diese Prognose jedoch eine "normale"
Jackpotentwicklung mit rund 8-9 Peak-Jackpots voraus. Wesentlicher
Wachstumstreiber ist eine deutliche Ausweitung der Marketingaktivitäten auf
EUR 85-95 Mio., die kurzfristig auf die EBITDA-Marge drückt, in unserer
Modellierung jedoch klar wertsteigernd wirkt. Vor diesem Hintergrund haben
wir unsere Umsatzprognosen für 2026 ff. signifikant angehoben und die
Ergebnisprognosen infolge der erhöhten Marketingaufwendungen moderat
reduziert.

Fazit: ZEAL hat in einem moderaten Jackpotumfeld im Geschäftsjahr 2025 eine
überzeugende operative Entwicklung geliefert und die dominante Marktposition
weiter gefestigt. Wir begrüßen die selbstbewusste Wachstumsprognose und
sehen diese durch die ausserordentliche Krisenresilienz des Geschäftsmodells
sowie die starke Wettbewerbsposition gut untermauert. Entsprechend erachten
wir das aktuelle Kursniveau als äusserst attraktiv und bestätigen unsere
Kaufempfehlung mit einem erhöhten Kursziel von EUR 68,50 (zuvor: EUR 61,00).



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=bfc49a4662bca5a8c219420bd0953c6b

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
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LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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https://eqs-news.com/?origin_id=4c17806d-2854-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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