OTS: Paulaner Brauerei Gruppe / Paulaner Brauerei Gruppe treibt ...

Paulaner Brauerei Gruppe treibt internationales Wachstum durch eine strategische Partnerschaft mit Tsingtao in China voran (FOTO) München/Qingdao (ots) - Die Paulaner Brauerei Gruppe schließt eine langfristige Partnerschaft mit der chinesischen Traditionsbrauerei Tsingtao. Die Kooperation umfasst den Import und exklusiven Vertrieb von Paulaner "Münchner Hell" in China sowie die Produktion einer speziell für den chinesischen Markt entwickelten Lagerbiersorte. Die Produktion der Paulaner Biere für alle anderen Märkte erfolgt weiterhin in Deutschland. Um den hohen Paulaner Qualitätsstandard sicherzustellen, arbeiten die Paulaner Braumeister eng mit den Brauern von Tsingtao zusammen. Das Rezept wurde mit dem Anspruch entwickelt, Münchner Brautradition mit den Trends und Konsumvorlieben der Verbraucher vor Ort zu verbinden. Entsprechend wird das neue Lager - das zur Sommersaison 2026 geplant ist - ausschließlich mit original deutschem Hopfen und nach dem bayerischen Reinheitsgebot gebraut. "China ist für uns ein strategisch wichtiger Markt", sagt Jörg Biebernick, CEO der Paulaner Brauerei Gruppe. "Als größter Biermarkt der Welt bietet er erhebliches Potenzial für unsere internationale Wachstumsstrategie. Im Weißbiersegment sind wir bereits heute eine der führenden Marken im chinesischen Markt - mit klarem Anspruch, unsere Position weiter auszubauen. Mit Tsingtao haben wir einen starken Partner an unserer Seite, mit dem wir weiteres Marktpotenzial erschließen und unsere Präsenz im chinesischen Markt konsequent ausbauen wollen", so Biebernick abschließend. "Die Zusammenarbeit mit Paulaner ist ein wichtiger Schritt, um die Positionierung der Produkte beider Partner im Premiumsegment gezielt zu stärken", sagt Cai Zhiwei, Leiter Vertrieb & Marketing der Tsingtao Brewery Company. "Für Tsingtao steht Qualität an erster Stelle - mit dem klaren Anspruch, den Verbrauchern die besten Produkte zu bieten. Dieser Wert stimmt weitgehend mit dem von Paulaner überein und bildet die Grundlage für eine starke Partnerschaft zwischen zwei führenden Biermarken. Gemeinsam werden wir einen Synergieeffekt erzielen, bei dem eins plus eins mehr als zwei ist, und den Verbrauchern ein vielfältigeres und hochwertigeres Biererlebnis bieten." Die Brauerei Tsingtao wurde 1903 gegründet und blickt auf eine lange Brautradition zurück. Historisch ist sie eng mit dem deutschen Brauverfahren verbunden und zählt heute zu den bekanntesten und größten Brauereien Chinas. Bereits heute arbeiten beide Unternehmen erfolgreich in den USA und Europa zusammen. Die nun erweiterte Partnerschaft baut diese Zusammenarbeit konsequent aus. Paulaner ist seit 2015 mit einer eigenen Gesellschaft in China vertreten. Diese wird weiterhin den Import und Vertrieb aller anderen Produkte der Paulaner Brauerei Gruppe im Land verantworten. Mit der neuen Partnerschaft ergänzt das Unternehmen seine bestehende Marktstrategie und stärkt seine langfristige Präsenz im chinesischen Markt. Pressekontakt: Slavica Simunovic Leitung Unternehmenskommunikation Ohlmüllerstraße 42 81541 München mailto:slavica.simunovic@paulaner.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/19178/6243339 OTS: Paulaner Brauerei Gruppe