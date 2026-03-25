Preis für Opec-Öl deutlich gefallen
dpa-AFX · Uhr
WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist deutlich gefallen. Wie das Opec-Sekretariat am Mittwoch in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Dienstag 132,21 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 13,03 Dollar weniger als am Montag. Die Opec berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/jkr/
Das könnte dich auch interessieren
RohstoffÖlpreise steigen - Preis für Brent-Öl bleibt über 100 US-Dollargestern, 07:48 Uhr · dpa-AFX
OMV-Chef: Nahost-Krieg bedroht Energieversorgung stärker als Ukraine-Konfliktgestern, 08:45 Uhr · Reuters
Ölpreis legt wieder zu - Öl aus der Nordsee kostetet mehr als 100 US-Dollargestern, 14:53 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge