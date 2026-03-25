Pressestimme: 'Saarbrücker Zeitung' zu Mitversicherung/Ehegatten

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - "Saarbrücker Zeitung" zu Mitversicherung/Ehegatten/Krankenversicherung:

"Ein Vorschlag lautet, die beitragsfreie Versicherung von Familienmitgliedern abzuschaffen. Vor 20 Jahren hätte dies einen Sturm der Entrüstung ausgelöst, weil viele Familien sich für das Modell Alleinverdiener entschieden, über den die nicht-erwerbstätige Frau mitversichert war. Doch die Zeiten sind vorbei, und es gibt gute Gründe für eine Reform. Damit würden Krankenkassen Zusatzeinnahmen erhalten und Hausfrauen einen Anreiz, eine Erwerbsarbeit aufzunehmen. Das wäre nicht nur mit Blick auf die eigene Altersvorsorge günstig, sondern auch angesichts der demografischen Entwicklung und des Fachkräftemangels sinnvoll."/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Altersvorsorge
Riester-Rente: Koalition einigt sich auf Nachfolgergestern, 13:31 Uhr · dpa-AFX
Riester-Rente: Koalition einigt sich auf Nachfolger
Klagen gegen Mercedes und BMW
Verbrenner-Aus 2030? BGH urteilt heute23. März · dpa-AFX
Verbrenner-Aus 2030? BGH urteilt heute
Kieler U-Boot-Bauer
TKMS will Wartungszentrum für U-Boote in Singapurgestern, 11:53 Uhr · dpa-AFX
TKMS will Wartungszentrum für U-Boote in Singapur
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Edelmetall im Fokus
Wie geht's nun weiter bei Gold?gestern, 16:20 Uhr · onvista
Telekom und Co.
Bei diesen Aktien gibt's (fast) steuerfreie Dividendengestern, 15:00 Uhr · onvista
Märkte in Turbulenzen
Fürs Absichern ist es längst zu spät23. März · onvista
Alle Premium-News