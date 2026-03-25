Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu EU-Australien-Vertrag

dpa-AFX · Uhr
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STRAUBING/LANDSHUT (dpa-AFX) - Die Zeitungen "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zum EU-Australien-Vertrag:

"Eine rohstoffreiche Demokratie im Indo-Pazifik, die dieselben Werte teilt und bereit ist, nicht nur wirtschaftlich enger zusammenzurücken, sondern auch gemeinsam an Cybersicherheit, künstlicher Intelligenz und maritimer Stabilität zu arbeiten, ist ein wertvoller Partner. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) hat recht: Freundschaft und Zusammenarbeit sind das Wichtigste. Darum ist zu hoffen, dass der Europäische Rat und das Europaparlament den Vertrag nicht wie das Mercosur-Abkommen verzögern."/yyzz/DP/men

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