Pressestimme: 't-online' zur Kritik des Bundespräsidenten am Iran-Krieg

dpa-AFX · Uhr
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BERLIN (dpa-AFX) - "t-online" zur Kritik des Bundespräsidenten am Iran-Krieg:

"Diese Aussage an sich ist nicht das Problematische. Aber dass ein Bundespräsident sie vor einem Mitglied der Bundesregierung trifft, die seit Ausbruch des Krieges um diese Frage herumeiern muss, das ist ein politischer Affront, der überhaupt keine Notwendigkeit hatte. Die Bundesregierung quält sich genauso mit diesem Iran-Krieg des amerikanischen Präsidenten, kann aber, um den Verbündeten nicht ganz zu verlieren, diesen Klartext so nicht sprechen. Dann sollte es der Bundespräsident auch nicht tun."/DP/jha

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