

EQS-Media / 25.03.2026 / 13:54 CET/CEST



Redwood AI (ISIN: CA7579221093 | WKN: A422EZ), Redwood oder das Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen für eine Präsentation bei der Fachkonferenz “BIO-Europe Spring 2026” ausgewählt wurde. Die Einladung erfolgte nach einem strengen Auswahlverfahren für das Unternehmenspräsentationsprogramm der Veranstaltung, die in Lissabon stattfinden wird. Die Konferenz soll einen breiten Querschnitt von Führungskräften führender Biotechnologieunternehmen, Geschäftsentwicklungsteams großer und mittelständischer Pharmaunternehmen, Investoren sowie andere wichtige Branchenexperten zusammenbringen und damit ein wichtiges Forum für Zusammenarbeit, strategischen Dialog und die Sondierung neuer Geschäftsmöglichkeiten bieten.

Die Präsentation von Redwood wird bei der Konferenz von Chief Executive Officer Louis Dron am Mittwoch, den 25. März 2026, von 9:50 Uhr bis 10:00 Uhr GMT (2:50 Uhr bis 3:00 Uhr PT) im Rahmen des Unternehmenspräsentationsprogramms gehalten. https://informaconnect.com/bioeurope-spring/agenda/4/#presenting-company-theatre-a_next-generation-drug-discovery-and-development-redwood-ai_09-50

Bei der Präsentation geht es vor allem um “Reactosphere”, Redwoods KI-gestützte Plattform für die chemische Synthese. Sie soll die Forschung und Herstellung kleinmolekularer Chemikalien sowie andere Anwendungen mit hoher Tragweite unterstützen, bei denen Sicherheit, Zuverlässigkeit und präzise Umsetzung von entscheidender Bedeutung sind. Reactosphere wurde für die automatisierte Evaluierung von Synthesewegen und chemischen Entscheidungen in der Frühphase entwickelt. Dabei werden mehrere Synthesewege aufgezeigt und miteinander verglichen, während auch praktische Einschränkungen wie Materialverfügbarkeit, Zuverlässigkeit der Lieferkette, Verfahrenssicherheit und Kompatibilität mit Labor- und Anlagenausrüstung Berücksichtigung finden. Durch die Verknüpfung prädiktiver chemischer Analysen mit realen betrieblichen Faktoren möchte Redwood Unternehmen dabei unterstützen, bereits in einer frühen Phase ihres Entwicklungszyklus fundiertere Entscheidungen zu treffen, um so vermeidbare Risiken so gering wie möglich zu halten und die Projektumsetzung in Forschung, Produktion und unternehmenskritischen Bereichen zu optimieren.

“Reactospheres” Kernkompetenzen sind für branchenübergreifende Anwendungen konzipiert, bei denen chemische Analysen, Sicherheit und operative Zuverlässigkeit eine entscheidende Rolle spielen. Neben der pharmazeutischen Forschung und Herstellung bietet die Plattform auch Anwendungsmöglichkeiten in der öffentlichen Sicherheit und in bestimmten verteidigungsrelevanten Bereichen, wie etwa bei der Bewertung chemischer Gefahren, der Analyse der Lieferkette für Vorläufersubstanzen sowie andere Arbeitsabläufe, bei denen KI-generierte chemische Daten benötigt werden, um zeitnahe und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Louis Dron, CEO von Redwood AI, zeigte sich betont optimistisch:

“Es freut uns sehr, dass wir ausgewählt wurden, im Rahmen der BIO-Europe Spring einen Vortrag zu halten. Bei dieser Veranstaltung kommen genau jene Branchenvertreter, Innovatoren und Entscheidungsträger zusammen, die aus unserer Sicht maßgeblich zu besseren chemiebasierten Ergebnissen beitragen. Wir freuen uns schon darauf, wenn wir den Teilnehmern darlegen können, wie Redwoods Plattform Unternehmen dabei unterstützt, Synthesestrategien möglicherweise schneller, systematischer und auf Grundlage besserer Daten aus der Praxis zu bewerten. So werden fundiertere Entwicklungsentscheidungen in Bereichen möglich, in denen wohl durchdachte Entscheidungen auf chemischer Basis die Ergebnisse maßgeblich beeinflussen können”.

Die BIO-Europe Spring 2026 wird von 23. bis 25. März 2026 auf dem Messegelände der “Feira Internacional de Lisboa” (“FIL”) in Lissabon in Portugal abgehalten. Anschließend findet von 31. März bis 1. April 2026 das digitale Matchmaking statt.

Zur Veranstaltung werden mehr als 3.700 Führungskräfte und Innovatoren aus dem Bereich Life Sciences erwartet; über 20.000 Einzelgespräche zur Partnerfindung zwischen teilnehmenden Vertretern von knapp 2.000 Unternehmen aus mehr als 60 Ländern werden ermöglicht. Damit wird die Veranstaltung ihrem Image als bedeutender globaler Treffpunkt für die Biotechnologie- und Pharmabranche einmal mehr gerecht. https://informaconnect.com/bioeurope-spring/attendees

Über Redwood AI Corp.

Redwood AI (ISIN: CA7579221093 | WKN: A422EZ) nutzt fortschrittliche künstliche Intelligenz, um Forschung und Entwicklung in der Chemie zu beschleunigen, mit dem Ziel, die Wirkstoffentdeckung und -entwicklung zu unterstützen sowie Lösungen für Verteidigung und Sicherheit voranzubringen. Das Unternehmen kombiniert Fachkenntnisse in den Bereichen Chemie, KI und Fertigung, um die Synthese und Skalierung von Arzneimitteln zu optimieren. Die Plattform von Redwood AI wurde konzipiert, um eine schnellere und effizientere Entwicklung neuer Therapien und chemiegesteuerter Anwendungen zu ermöglichen.

Hier wird an der Neudefinition eines ganzen Industriezweiges gearbeitet.

Die pharmazeutische Industrie steht vor einer ihrer größten Herausforderungen: Wirkstoffe werden komplexer, Entwicklungszyklen teurer, regulatorische Hürden höher. Wer in diesem Umfeld bestehen will, braucht nicht nur bessere Prozesse, er braucht grundlegend neue Werkzeuge. Genau hier setzt Redwood AI an.

Hinter dem Unternehmen stehen führende Wissenschaftler aus Chemie, Medizin und künstlicher Intelligenz, deren Arbeit in über 800 peer-reviewten Publikationen dokumentiert ist, von Institutionen wie der “Stanford University” und der “University of British Columbia”. Diese wissenschaftliche Grundlage ist kein Marketingversprechen, sondern das Fundament einer Plattform, die in der Praxis liefert: “Reactosphere” übersetzt komplexe chemische Fragestellungen in datengestützte Entscheidungen - in Minuten statt Monaten, skalierbar, sicher und zunehmend regulierungskonform.

Was die Plattform dabei von anderen unterscheidet: Sie wird mit jedem Einsatz besser. Die KI lernt kontinuierlich, jede neue Kundeninstallation vertieft den Datenvorteil, ein struktureller Vorsprung, der sich mit wachsender Nutzerbasis systematisch ausbaut. Das “SaaS”-Modell sorgt für stabile, wiederkehrende Erlöse und eine Skalierbarkeit, die klassische Softwareunternehmen kaum erreichen.

Das Marktpotenzial ist beträchtlich.

Redwood AI bewegt sich an der Schnittstelle dreier Wachstumsmärkte: dem globalen Pharmamarkt (1,65 Bio. USD), dem “CDMO”-Markt (von heute 197 Mrd. auf rund 369 Mrd. USD bis 2034) und dem KI-Wirkstoffmarkt (von 6,9 Mrd. auf knapp 18 Mrd. USD bis 2034). Drei Märkte, die alle in dieselbe Richtung wachsen und in deren Zentrum Redwood AI mit einer bewährten, skalierbaren Lösung steht.

Wissenswertes: “CDMO” steht für “Contract Development and Manufacturing Organizations” – spezialisierte Unternehmen, die für Pharma- und Biotechnologiefirmen die Entwicklung und Herstellung von Medikamenten übernehmen. Sie führen die Forschung durch, optimieren Produktionsprozesse und stellen Arzneimittel in großen Mengen her. “CDMO”s sind besonders für kleinere Biotech-Unternehmen wichtig, die keine eigenen Produktionsanlagen haben und diese Aufgaben auslagern möchten – etwa bei der Herstellung von Impfstoffen.

Darüber hinaus öffnen sich neue Türen:

Neben der Einladung zur “BIO-Europe Spring 2026” haben auch Verteidigungsbehörden und Sicherheitsinstitutionen das Unternehmen bereits aktiv angesprochen. In einem globalen Umfeld, in dem Verteidigungsausgaben bis 2035 die Marke von 6,3 Billionen USD überschreiten sollen, getrieben durch massive Investitionen in KI-gestützte Analysesysteme, könnte Redwood AI zu einem relevanten Anbieter in einem strategisch bedeutsamen Markt werden, der bislang kaum im Fokus der Öffentlichkeit steht.

Für Investoren, die nach Unternehmen suchen, die nicht nur über KI sprechen, sondern sie in einem klar definierten, wachsenden Markt konkret einsetzen, könnte Redwood AI (ISIN: CA7579221093 | WKN: A422EZ) eine mehr als interessante Beobachtung wert sein, und das zu einem Zeitpunkt, an dem die Plattform technologisch reift und die Nachfrage branchenübergreifend anzieht.

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Der Anleger sollte die Nachrichtenlage genau verfolgen und über die technischen Voraussetzungen für ein Trading in Pennystocks verfügen. Die segmenttypische Marktenge sorgt für hohe Volatilität. Unerfahrenen Anlegern und LOW-RISK Investoren wird von einer Investition in Aktien des Emittenten grundsätzlich abgeraten. Die vorliegende Analyse richtet sich ausschließlich an erfahrene Profitrader.

Begriffsbestimmungen

Maßgebend für die Einschätzung zu einem Emittenten ist, ob sich seine Aktien nach der Einschätzung des Erstellers in den folgenden 12 Monaten (Geltungszeitraum) besser, schlechter oder im Vergleich mit den Aktien vergleichbarer Emittenten aus derselben Peer Group bewegen können:

Sell: Der Begriff Sell bedeutet verkaufen. Der Ersteller ist der Auffassung, dass ein weiterer Kursgewinn unwahrscheinlich ist, ein Kursverlust eintreten könne oder dass Anleger bereits erzielte Gewinne realisieren sollten. In all diesen Fällen wird er die Empfehlung „Sell“ aussprechen.

Hold: Der Begriff Hold bedeutet halten. Der Ersteller sieht ein Kurspotenzial für die Aktie, weshalb er der Meinung ist, die Aktie im Depot zu behalten.

Buy: Der Begriff Buy bedeutet kaufen. Der Ersteller erwartet einen Kursanstieg der Aktie, da er diese aktuell für unterbewertet hält.

Strong Buy: Der Begriff Strong Buy bedeutet unbedingt kaufen und wird zum Beispiel von den US-Investmenthäusern Morgan Stanley und Salomon Brothers verwendet. Der Ersteller erwartet einen im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Peer Group überdurchschnittlichen Kursanstieg.

Unabhängig von der vorgenommenen Einschätzung bestehen nach der Empfindlichkeitsanalyse deutliche Risiken aufgrund einer Änderung der zugrunde gelegten Annahmen. Diese Erörterung von Risikofaktoren in der Analyse erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Emittent/Herausgeber: MCS Market Communication Service GmbH

Schlagwort(e): Finanzen

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