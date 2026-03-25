ROUNDUP: Ukrainische Drohnen stürzen in Estland und Lettland ab

TALLINN/RIGA (dpa-AFX) - In Estland und Lettland sind aus Russland in den Luftraum eingeflogene Drohnen abgestürzt. Dabei handelte es sich nach Angaben der Regierungen in Tallinn und Riga um fehlgeleitete ukrainische Flugobjekte, mit denen Kiew russische Ziele am Finnischen Meerbusen angriff. Jeweils eine Drohne ist demnach im Osten der beiden EU- und Nato-Mitgliedstaaten nahe der Grenze zu Russland heruntergegangen. Verletzt wurde dabei niemand.

Vertreter der Regierung und der Streitkräfte betonten in beiden Ländern, dass Estland und Lettland nicht das eigentliche Ziel des Drohnenangriffs gewesen seien. Vielmehr gingen sie davon aus, dass die unbemannten ukrainischen Fluggeräte in beiden Fällen vom Kurs abgekommen oder durch russische elektronische Abwehrmaßnahmen fehlgeleitet worden seien. Für die Bevölkerung und öffentliche Sicherheit bestehe keine Gefahr, hieß es.

Kraftwerk-Schornstein in Estland getroffen, Explosion in Lettland

In Estland traf die Drohne einen Schornstein des Kraftwerks Auvere im Kreis Ida-Virumaa. Bei dem Vorfall um 3.43 Uhr (Ortszeit) wurde nach offiziellen Angaben niemand verletzt, auch die Strominfrastruktur blieb unbeschädigt. Verteidigungsminister Hanno Pevkur sagte nach einer Sondersitzung der Regierung, dass Drohnen in der Nacht auch den estnischen Luftraum über der Ostsee, insbesondere über dem Finnischen Meerbusen, verletzt hätten.

In Lettland wurde nach Militärangaben um 2.19 Uhr (Ortszeit) ein unbekanntes Flugobjekt per Radar erfasst, dass rund 20 Minuten später in Nähe des Dorfes Dobricina in der Gemeinde Kraslava von selbst explodiert sei - ohne dass eine alarmierte Einheit der Luftwaffe eingegriffen hätte. Zuvor sei bereits ein Objekt von belarussischer Seite in den lettischen Luftraum eingedrungen, habe eine leichte Kurve geflogen und sei in den russischen Luftraum weitergeflogen.

Wiederholte Drohnen-Vorfälle

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion. In dem wechselseitigen Drohnenkrieg sind die mit elektronischen Mitteln abgewehrten Fluggeräte auch eine Gefahr für die Nachbarländer. Wiederholt sind Drohnen über Belarus in den Luftraum von Polen und der baltischen Staaten geraten, die zu engsten Partnern und Unterstützern der Ukraine zählen. Zuletzt war in der Nacht zu Montag eine fehlgeleitete ukrainische Drohne in Litauen abgestützt. Ähnliche Fälle gab es in Rumänien und Moldau.

Litauens Verteidigungsminister Robertas Kaunas machte Russland für die Drohnenabstürze verantwortlich. "Das alles ist auf Russlands Krieg zurückzuführen", schrieb er auf Facebook. "Der vom Aggressor Russland provozierte Krieg hat uns an diesen Punkt gebracht, an dem innerhalb von 48 Stunden Drohnen auf dem Gebiet der drei baltischen Staaten abgestürzt sind." Es sei offensichtlich, dass die Luftverteidigung nicht nur in Litauen, sondern in der gesamten Nato eine Herausforderung darstelle./awe/DP/stw