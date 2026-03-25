Selenskyj setzt auf Waffenpartnerschaft mit Golfstaaten

KIEW (dpa-AFX) - Die Ukraine verhandelt nach Angaben ihres Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit den Staaten der Golfregion über eine Waffenpartnerschaft. Diese hätten wegen des Iran-Kriegs größtes Interesse an der ukrainischen Expertise bei der Drohnenbekämpfung, sagte er in seiner abendlichen Videobotschaft. "Die Ukraine schlägt eine für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaft vor: Wir können diejenigen stärken, die uns stärken können", sagte er. Als Gegenleistung sei Kiew an Flugabwehrwaffen und Geld für den eigenen Abwehrkrieg gegen Russland interessiert, machte er deutlich.

Der Iran hat die Angriffe Israels und der USA mit eigenen Attacken auch auf andere Staaten des Nahen Ostens beantwortet. Das neuerliche Angebot Selenskyjs an die Golfstaaten, bei der Drohnenabwehr zu helfen, hängt seinen Angaben nach auch mit der Blockadehaltung Ungarns zusammen, das die Auszahlung eines EU-Milliardenkredits an die Ukraine verhindert. Daher müsse Kiew weitere Möglichkeiten zur eigenen Stärkung suchen. "Der Nahe Osten und der Golf sind aus unserer Sicht eine richtige Perspektive und eine echte Chance, uns zu verstärken", sagte Selenskyj./bal/DP/jha