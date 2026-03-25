SPD stellt Ehegattensplitting auf den Prüfstand - Bestandsschutz zugesagt

Berlin, 25. ⁠Mrz (Reuters) - Die SPD will das Ehegattensplitting auf den Prüfstand stellen, dabei aber bestehende Ehen schützen. Man werde im Zuge einer möglichen Steuerreform auch über das Thema ‌Ehegattensplitting reden, "allerdings mit Bestandsschutz für diejenigen, die es schon haben", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, ⁠Dirk Wiese, ⁠am Mittwoch in Berlin. Beim Ehegattensplitting können Paare eine Steuerklasse wählen, die solchen Eheleuten entgegenkommt, die stark unterschiedliche Einkommen haben oder ein Partner gar nicht arbeitet. Der Vorschlag sei Teil von ‌Überlegungen zu einer Steuerreform für kleine ‌und mittlere Einkommen bei gleichzeitiger Belastung sehr hoher Einkommen, sagte Wiese. Zudem müsse man prüfen, welche steuerrechtlichen ⁠Regelungen "eine gewisse Mehrarbeit bei uns im Land ganz klar ‌behindern".

Wiese kündigte ein Gesamtpaket ⁠an Reformen an, in dem sich alle wiederfänden, um das Vertrauen in den Staat zu stärken. Für die kommende Woche erwarte er Vorschläge ‌für eine Reform ⁠der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Es sei ⁠entscheidend, dass die Bürgerinnen und Bürger "wirklich wieder das Gefühl bekommen, dass dieser Staat funktioniert", sagte Wiese. Gerade im Gesundheitsbereich gebe es bei der Vergabe von Arztterminen und den Unterschieden zwischen gesetzlich und privat Versicherten das Gefühl, "da läuft der Laden nicht".

(Bericht von: Markus Wacket; redigiert von Christian Götz. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)