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Strategy Aktienanalyse – der Ritt auf der Rasierklinge

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Strategy Aktienanalyse – der Ritt auf der Rasierklinge


In diesem Artikel:

1. Strategy im Fokus

2. Blick auf die Jahreszahlen 2023, 2024 und 2025

3. Analystenstimmen – hat das Wertpapier Erholungspotenzial?

4. Strategy – wie sieht die charttechnische Lage des Wertpapiers aus?

Auszug, hier geht´s zum vollständigen Artikel



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Risikohinweis
Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

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