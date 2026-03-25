Streit über Windkraft-Ausbau – Schneider bremst Reiches Pläne

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Berlin, 25. ⁠Mrz (Reuters) - Im Streit über den Ausbau der Windenergie hat Bundesumweltminister Carsten Schneider Plänen von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) eine klare Absage erteilt. Die Überlegungen aus ‌dem Wirtschaftsministerium für einen sogenannten Redispatch-Vorbehalt seien "kein Konsens in der Bundesregierung", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch ⁠in Berlin. ⁠Reiche zufolge sollen Neuanlagen in Engpassbereichen das finanzielle Risiko tragen, wenn sie ihren Strom wegen einer Überlastung der Netze nicht einspeisen können. Bisher werden sie dafür über die Redispatchkosten entschädigt.

Schneider ‌betonte, diese Pläne von Reiche seien ‌noch nicht einmal in der formellen Ressortabstimmung. Es gebe nach seiner Kenntnis noch nicht einmal eine ⁠gebilligte Ministervorlage. Reiches Ministerium hatte den Gesetzentwurf in der ‌vergangenen Woche zur Vorabstimmung ⁠an das Kanzleramt geschickt.

Schneider unterstrich, dass im am Mittwoch vom Kabinett beschlossenen Klimaschutzprogramm vorgesehen sei, einen regional ausgewogenen Zubau der Windkraft über ‌finanzielle Anreize zu ⁠steuern. So solle es eine ⁠höhere Vergütung für Anlagen in windschwächeren Regionen geben, um den Bau dort attraktiver zu machen. "Es ist kein Redispatch-Vorbehalt", sagte Schneider. Die Bundesregierung will den Ausbau der Windkraft an Land mit der Ausschreibung von zusätzlichen zwölf Gigawatt beschleunigen.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Sabine Ehrhardt Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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