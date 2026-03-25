Thailändische Tourismusbehörde lädt mit ihrer Kampagne „Healing Journey Thailand' Reisende aus aller Welt ein, ihre Balance zu finden.



EQS Newswire / 25.03.2026 / 09:00 CET/CEST



Die Kampagne erzählt von Wellness, Kultur und sinnstiftendem Reisen durch das Königreich mit internationalen Künstlern wie dem britischen Singer-Songwriter Henry Moodie.

BANGKOK, THAILAND - Media OutReach Newswire - 25. März 2026 - Die thailändische Tourismusbehörde (TAT) lädt Reisende weltweit ein, ihre Balance zu finden – mit der globalen Kampagne Healing Journey Thailand, die vom Kommunikationskonzept Healing is the New Luxury begleitet wird. Die im Januar 2026 gelaunchte Kampagne steht ganz im Zeichen von Thailands Tourismusstrategie, die sich auf hochwertige, sinnstiftende Reisen mit Wellnesselementen fokussiert und das Königreich als Ziel positioniert, an dem Reisende durch kulturelle und transformative Erfahrungen wieder mit sich selbst in Einklang kommen.





spielt eine zentrale Rolle mit seinem Storytelling, das das Narrativ der Kampagne prägt. Der Kampagnenfilm wurde imimin London erstmals gezeigt und begleitet Moodie auf seiner Reise durch, vonbis zurGemeinde. Er ist eine Hommage an die thailändische Kultur und Lebensweise.Die Kampagne präsentiert Erfahrungen von Content-Creatorn im Vereinigten Königreich, die eine globale Verschiebung des Luxus von einem materiellen hin zu einem sinnstiftenden Umgang widerspiegeln.Im Süden Thailands erkundeten die schwedischen Influencer(@Malinandjules) „versteckten Luxus" inmit Slow Living, Kaffeekultur, Inselleben auf, heißen Quellen und einem Lunch im Garten.In Nordthailand waren(@howtotravelfulltime) und(@kseniia.journey) unterwegs auf den Spuren vonGeschichte: Sie entdeckten die Kunst und das Handwerk des alten Königreichs Lan Na, probiertenaus, die typische Lanna-Massage mit Elementen desTanzes,Massage und eineDinnerreise und Sound-Healing-Meditation.Im historischenerkundeten(@aytanabbasil) und(@miaemiliepersson) UNESCO-Welterbestätten, dasdie Webtechnikund das Dorfleben in Baan Na Ton Chan, bevor sie die Tempelanlagebesuchten.Natur und Abenteuer prägten die Reise von(@the_fatimablejournal) und(@alsinaani_khalid000) durch den Nationalpark, auf der sie Nachhaltigkeit mit Outdoor-Aktivitäten wie Trekking, Wald-Glamping und Dialog im Kunstwald vonmiteinander verbanden.Inerlebtenund(@megsandpat) Harmonie mit der Natur am, sie tauchten auf den, probierten Bambus-Rafting aus und erlebten ineine Feuershow sowie Sound-Healing an derGemeinsam stehen diese Reisen für Thailands Identität, in der das Reisen von Qualität und Nachhaltigkeit geprägt ist. Unter dem Motto „Healing is the New Luxury" fördert die Kampagne die Strategie der thailändischen Tourismusbehörde, „Wert über Volumen" zu stellen. Sie ermutigt Reisende, sich mit Landschaften, Kultur und Gemeinden zu beschäftigen und auf diese Weise ein nachhaltiges touristisches Wachstum zu fördern.Hashtag: #Healingjouneythailand #Healingisthenewluxury #Amazingthailand

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News Source: Tourism Authority of Thailand (TAT)