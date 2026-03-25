Washington, 24. ⁠Mrz (Reuters) - Die USA verhandeln US-Präsident Donald Trump zufolge mit dem Iran über ein Ende der Feindseligkeiten. Man spreche mit den "richtigen Leuten", sagte Trump am Dienstag vor Journalisten im Weißen Haus. ‌Es gebe nun eine neue Führung in der Islamischen Republik, sagte er weiter, ohne konkreter zu werden. Die ⁠Iraner wollten ⁠unbedingt eine Einigung erzielen. Das iranische Außenministerium und der einflussreiche Parlamentspräsident Mohammed Baker Kalibaf haben frühere Aussagen in dieser Form allerdings dementiert.

Details zu den mutmaßlichen Verhandlungen nannte Trump nicht. Er ließ auch offen, ob die US-Gesandten Steve ‌Witkoff und Jared Kushner in dieser Woche ‌an Gesprächen teilnehmen werden. Pakistan hatte sich bereit erklärt, als Gastgeber für mögliche Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran ⁠aufzutreten.

Trump sprach auch von einem bedeutenden Zugeständnis des Irans im ‌Energiebereich, nannte aber keine Details. ⁠Er deutete an, dass das "Geschenk" mit der Straße von Hormus zusammenhänge. "Sie haben uns ein Geschenk gemacht, und das Geschenk ist heute angekommen. Es war ein sehr ‌großes Geschenk, das enorm viel ⁠Geld wert ist", sagte Trump. ⁠Es beziehe sich auf Öl und Gas. Trump bekräftigte seine Einschätzung, dass die USA den Krieg bereits gewonnen hätten. Verteidigungsminister Pete Hegseth sei jedoch enttäuscht darüber, wie schnell der Feldzug verlaufen sei. "Pete wollte nicht, dass es schon vorbei ist", erklärte der Präsident.

(Bericht von Bo Erickson, Doina Chiacu and Steve Holland, geschrieben von Hans BusemannRedigiert ⁠von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)