VW, Disney, ARM: Industrie-Shift, Deal-Ende, Chip-Story

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Volkswagen: Strategiewechsel im Fokus

Volkswagen prüft eine mögliche Neuausrichtung für ein deutsches Werk. Welche Rolle dabei neue Geschäftsfelder spielen könnten – und warum das Thema politisch unterstützt wird, schauen wir uns genauer an.

Disney: KI-Partnerschaft beendet

Ein ambitionierter Deal rund um KI-Videos bei Disney endet überraschend früh. Was hinter der Entscheidung steckt und welche Fragen sich für die Zukunft von KI im Entertainment ergeben.

ARM: Chip-Strategie für das AI-Zeitalter

Ein neuer Ansatz bei eigenen Chips von ARM sorgt für Aufmerksamkeit am Markt. Welche Chancen sich daraus ergeben und warum die Nachfrage nach Rechenleistung weiter steigt.