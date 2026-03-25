VW, Disney, ARM: Industrie-Shift, Deal-Ende, Chip-Story
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Jenoptik, Lanxess, Volkswagen, KB Home, Robinhood, Palantir, Amazon, The Trade Desk, Disney und Arm.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Volkswagen: Strategiewechsel im Fokus
Volkswagen prüft eine mögliche Neuausrichtung für ein deutsches Werk. Welche Rolle dabei neue Geschäftsfelder spielen könnten – und warum das Thema politisch unterstützt wird, schauen wir uns genauer an.
Disney: KI-Partnerschaft beendet
Ein ambitionierter Deal rund um KI-Videos bei Disney endet überraschend früh. Was hinter der Entscheidung steckt und welche Fragen sich für die Zukunft von KI im Entertainment ergeben.
ARM: Chip-Strategie für das AI-Zeitalter
Ein neuer Ansatz bei eigenen Chips von ARM sorgt für Aufmerksamkeit am Markt. Welche Chancen sich daraus ergeben und warum die Nachfrage nach Rechenleistung weiter steigt.
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