Märkte heute

VW, Disney, ARM: Industrie-Shift, Deal-Ende, Chip-Story

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In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Jenoptik, Lanxess, Volkswagen, KB Home, Robinhood, Palantir, Amazon, The Trade Desk, Disney und Arm.

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Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Volkswagen: Strategiewechsel im Fokus

Volkswagen prüft eine mögliche Neuausrichtung für ein deutsches Werk. Welche Rolle dabei neue Geschäftsfelder spielen könnten – und warum das Thema politisch unterstützt wird, schauen wir uns genauer an.

Disney: KI-Partnerschaft beendet

Ein ambitionierter Deal rund um KI-Videos bei Disney endet überraschend früh. Was hinter der Entscheidung steckt und welche Fragen sich für die Zukunft von KI im Entertainment ergeben.

ARM: Chip-Strategie für das AI-Zeitalter

Ein neuer Ansatz bei eigenen Chips von ARM sorgt für Aufmerksamkeit am Markt. Welche Chancen sich daraus ergeben und warum die Nachfrage nach Rechenleistung weiter steigt.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Palantir
Volkswagen (VW) Vz
Amazon
Lanxess
The Trade Desk
ARM
Jenoptik
Volkswagen (VW) ST
Walt Disney
SHIFT
KB Home
Story Kurs in US Dollar
Story Kurs in Euro
Ai Holdings

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