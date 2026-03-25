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VW-Tochter Skoda zieht sich aus China zurück

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Quelle: Tada Images/Shutterstock.com

Die tschechische Volkswagen-Tochter Skoda zieht sich bis Mitte des Jahres aus dem chinesischen Markt zurück. Der Autobauer habe wegen des ‌rasanten Wandels hin zu Elektrofahrzeugen seine Internationalisierungsstrategie überprüft, erklärte Skoda am Mittwoch. Die Marke ⁠werde ⁠nur noch bis Mitte des Jahres Fahrzeuge in China verkaufen.

Zuerst hatte die tschechische Nachrichtenseite E15 über den Rückzug berichtet. Nachdem China mit Auslieferungen von über ‌300.000 Fahrzeugen zwischen 2016 und ‌2018 jahrelang der größte Markt für Skoda war, sanken die Verkäufe dort im vergangenen ⁠Jahr auf 15.000.

Im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung will ‌sich Skoda auf ⁠die Stärkung der Markenpräsenz in Indien und Südostasien konzentrieren, wo das Unternehmen 2025 Wachstum verzeichnete. Die Konzernmutter Volkswagen steht ‌in China seit ⁠einigen Jahren unter Druck ⁠durch heimische Rivalen wie BYD und Geely. Anders als Skoda hoffen Volkswagen und die Premiumtochter Audi jedoch, mit neuen Modellen und einer zunehmend lokalisierten Produktion verlorenen Boden in China zurückzugewinnen.

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