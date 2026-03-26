Adnoc und OMV ernennen Führungsspitze für neue Chemieholding BGI

Wien, ⁠26. Mrz (Reuters) - Der staatliche Ölkonzern Adnoc aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und der österreichische Energiekonzern OMV haben die Führungsebene für den neuen Petrochemieriesen ‌Borouge Group International (BGI) bestimmt.

Roger Kearns übernehme den Posten des Vorstandschefs, teilten die Unternehmen am ⁠Donnerstag ⁠mit. Zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats sei Sultan Ahmed Al Jaber ernannt worden.

Das Führungsteam werde komplettiert durch Stefan Doboczky, derzeit Borealis-Chef, als Vertriebschef und Hasan Karam, derzeit Borouge-Chef, ‌als operativen Chef. Die Position ‌des Finanzvorstands soll bis Mai 2026 mit einem externen Kandidaten besetzt werden. Bis dahin werde ⁠Daniel Turnheim, derzeit Borealis-Finanzchef, das Amt kommissarisch ‌ausüben.

OMV und Adnoc hatten ⁠sich im vergangenen Jahr auf einen Zusammenschluss ihrer Petrochemietöchter Borealis und Borouge sowie die Einbringung der kanadischen Nova Chemicals ‌unter dem Dach ⁠der BGI geeinigt. Durch ⁠die Fusion entsteht der weltweit viertgrößte Polyolefin-Produzent mit einer Kapazität von 13,6 Millionen Tonnen. Die beteiligten Unternehmen erklärten, die Transaktionen lägen im Zeitplan und sollten Ende März 2026 abgeschlossen werden.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)