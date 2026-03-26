Nach Zukauf in den USA

Henkel-Aktie steigt gegen Markttrend

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Quelle: Tobias Arhelger/Shuterstock.com

(dpa-AFX Broker) - Nach einem Zukauf des Konsumgüterkonzerns Henkel in den USA haben die Aktien am Donnerstag gegen den schwachen Markttrend zugelegt. Gegen Mittag notierten sie 0,8 Prozent im Plus bei 68,04 Euro und setzten damit ihre Erholung der vergangenen Handelstage fort. Seit Beginn des Nahost-Krieges Ende Februar waren die Papiere der Düsseldorfer zeitweise um mehr als 22 Prozent eingebrochen.

Henkel schloss eine Vereinbarung zum Kauf des US-Haarpflege-Unternehmens Olaplex für 1,4 Milliarden Dollar. Der Deal sei vom Olaplex-Management genehmigt worden und auch die Beteiligungsgesellschaft Advent habe als größter Anteilseigner zugestimmt, heißt es.

Angesichts der schon guten globalen Positionierung von Henkel im Geschäft mit Friseursalons könne sich aus dem Deal eine Chance zur Erschließung neuer Märkte sowie für Margensteigerungen bieten, kommentierte JP-Morgan-Analystin Celine Pannuti. Allerdings habe der Umsatz von Olaplex in den vergangenen drei Jahren massiv unter Wettbewerbsdruck gelitten./edh/zb

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