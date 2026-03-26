Spezialist für chronische und seltene Erkrankungen

Medios-Aktie verliert nach Zahlen zweistellig

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Quelle: PopTika/Shutterstock.com

(dpa-AFX Broker) - Gerade unter den Nebenwerten sind am Donnerstag einige Kandidaten nach Geschäftszahlen heftig unter Druck geraten. Dazu zählt auch die Aktie Medios, die sich mit zehn Prozent Minus auf 12,22 Euro wieder auf ihrem Zwischentief aus dem vergangenen Herbst bei knapp über 12 Euro nähert.

Seit Mitte Februar verloren die Anteilsscheine des Spezialisten für chronische und seltene Erkrankungen inzwischen 30 Prozent.

Das operative Ergebnis des vierten Quartals 2025 verfehlte die Erwartungen. Verantwortlich war laut dem Warburg-Experten Yannik Siering eine geringere Profitabilität im Bereich patientenindividueller Therapien.

Den neuen Finanzchef ab Mitte April lobte er. Stefan Bauerreis bringe enorme Expertise aus dem Management von Sartorius und Schaeffler mit./ag/stk

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