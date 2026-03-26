ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für ASML auf 1700 Euro - 'Outperform'

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NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ASML von 1600 auf 1700 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Hersteller von DRAM-Speicherchips beschleunigten ihren Kapazitätsausbau, was angesichts der damit verbundenen höheren Investitionsausgaben eine der Hauptthesen für seine positive Bewertung von ASML gewesen sei, schrieb David Dai in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Analyst rechnet daher bis Ende 2028 mit signifikantem Wachstum des Halbleiterausrüsters. Die Aktie bleibe in der Chipbranche sein "Top Pick" in Europa./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 14:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 20:30 / UTC

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