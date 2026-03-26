ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Delivery Hero auf 'Overweight' - Ziel 28 Euro

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero nach endgültigen Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Analyst Marcus Diebel lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung den starken Free Cashflow. Er monierte aber den Ausblick auf den operativen Gewinn (Ebitda), der etwas schwächer als erwartet sei./rob/tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:56 / GMT

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