ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Auto1 auf 30,50 Euro - 'Buy'

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ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Auto1 nach aktuellen Marktdaten für Januar und Februar von 29,40 auf 30,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Jo Barnet-Lamb geht wegen der kalten Witterung und dem früheren Osterfest von einem gedämpften Jahresauftakt aus. Wie er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb, bleibt seine langfristig positive These für den Gebrauchtwagenhändler davon aber unberührt. Im zweiten Quartal sollten sich die Geschäfte vor dem Hintergrund einer einfacher erreichbaren Vergleichsbasis aus dem Vorjahr beschleunigen./rob/tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 20:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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