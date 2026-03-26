ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Deutz auf 'Buy' - Ziel 12,90 Euro

dpa-AFX · Uhr
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HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutz nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,90 Euro belassen. Analyst Stefan Augustin attestierte dem Motorenbauer in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung einen "konstruktiven Ausblick". Allerdings sei das vierte Quartal wegen des Geschäftsbereichs Solutions etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Sollte die Aktie negativ darauf reagieren, würde er darin aber eine Kaufgelegenheit sehen. Bei Deutz bewegten sich die entscheidenden Dinge in die richtige Richtung./rob/tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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