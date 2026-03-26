APA ots news: Nationalbank: Dauerhafter Hormus-Ausfall könnte Ölpreise...

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APA ots news: Nationalbank: Dauerhafter Hormus-Ausfall könnte Ölpreise weiter nach oben treiben

Neuer OeNB Report zu den kurzfristigen Preiseffekten der  
Hormus-Sperre 

Wien (APA-ots) - Durch die Straße von Hormus wird rund ein Fünftel der  
globalen 
Ölmenge transportiert. Die Sperre durch den Iran führt damit zu einer 
starken Angebotsreduktion und zu starken Preisanstiegen von Erdöl. In 
den ersten zwei Wochen stieg der Preis für ein Fass Brent von 73 USD 
auf rund 100 USD. Ökonomen der OeNB haben in einem Modell untersucht, 
wie der Ölpreis kurzfristig auf eine Sperre reagiert, also wie 
Angebot und Nachfrage am Weltmarkt darauf reagieren. 

Eine Totalsperre der Straße von Hormus reduziert das globale 
Erdölangebot um 20 Mio Fass pro Tag. Sollte diese Sperre länger 
anhalten, so führt dies nach den Berechnungen der Autoren auf der 
Basis von in der Vergangenheit beobachteten Preisreaktionen zu einem 
Preisanstieg zwischen 38 % und 99 % auf 101 USD bis 146 USD. Die 
bisher zu beobachtenden Preisanstiege von Erdöl liegen damit im 
unteren Bereich der Berechnungen. Dies könnte daran liegen, dass 
viele Marktteilnehmer von einer vorübergehenden Sperre ausgehen und 
eine schrittweise Normalisierung des Ölangebots erwarten. Die Analyse 
geht von insgesamt vier Szenarien aus. Neben einer Totalsperre der 
Straße von Hormus (S1) wurden drei weitere Szenarien gerechnet. Diese 
enthalten unterschiedliche Gegenmaßnahmen zur Milderung des 
Angebotsschocks (Umleitung von Erdöl über Pipelines, Ausnahmen für 
iranische Tanker, Freigabe strategischer Erdölreserven). Im 
Szenariomit allen Gegenmaßnahmen (S4) läge der Erdölpreis im Bereich 
von 86 USD bis 107 USD, was gegenüber dem Wert vor dem Konflikt im 
Nahen und Mittleren Osten einen Anstieg von 18 % bis 47 % bedeuten 
würde. 

Der vollständige OeNB Report ist auf der Website der OeNB als 
Download verfügbar. 

Rückfragehinweis: 
   Oesterreichische Nationalbank 
   Pressesprecherin 
   Mag.a Marlies Schroeder, MiM 
   Telefon: (+43-1) 404 20-6900 
   E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at 
   Website: https://www.oenb.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
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