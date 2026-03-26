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APA ots news: OMV und ADNOC geben Vorstand der Borouge Group International AG bekannt

Wien, Österreich/Abu Dhabi, VAE - 26.März 2026 (APA-ots) - - Roger Kearns  
wird Chief Executive Officer, Dr. Stefan Doboczky 
Chief Commercial Officer und Dr. Hasan Karam Chief Operating Officer 

- Ernennung des neuen externen Chief Financial Officer erfolgt bis 
Mai 2026; Daniel Turnheim übernimmt als Interim-CFO 

- Vorstandsernennungen setzen auf etablierte Führungsteams von 
Borouge Plc, Borealis und NOVA Chemicals mit umfassender Expertise in 
der internationalen Chemie-, Rohstoff- und Raffinerieindustrie 

- Wichtiger Meilenstein bei der Gründung eines globalen Polyolefin- 
Konzerns durch den strategischen Zusammenschluss von Borouge Plc und 
Borealis sowie die Übernahme von NOVA Chemicals 

OMV und ADNOC geben heute den Vorstand und Aufsichtsrat der Borouge 
Group International AG bekannt, einem globalen Polyolefin-Konzern, 
der durch die Zusammenlegung ihrer Beteiligungen an Borouge Plc und 
Borealis und der anschließenden Übernahme von NOVA Chemicals 
entsteht. 

Der neue Vorstand verfügt über jahrzehntelange Führungserfahrung 
in der internationalen Chemie-, Rohstoff- und Raffinerieindustrie mit 
umfassender kommerzieller und operativer Expertise in den 
Geschäftsbereichen der Borouge Group International AG. Das 
Vorstandsteam wird seine Aufgaben nach Abschluss der Transaktionen 
der Borouge Group International AG übernehmen, die planmäßig bis Ende 
März 2026 erfolgen sollen. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Managing 
Director und Group CEO von ADNOC und Executive Chairman von XRG, 
wurde zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Borouge Group 
International AG ernannt. 

Dr. Sultan Ahmed Al Jaber: "Borouge Group International wird im 
globalen Markt hervorragend positioniert sein, um die nächste Welle 
des industriellen Wachstums voranzutreiben und langfristige Renditen 
für unsere Aktionäre zu erzielen - ganz im Einklang mit der 
langfristigen strategischen Vision von ADNOC und OMV. Das starke 
Vorstandsteam bringt fundierte Expertise in Zukunftstechnologien und 
globaler Marktentwicklung mit und unterstreicht unseren Anspruch, die 
unverzichtbaren Materialien zu liefern, die die Welt braucht. Ich 
freue mich darauf, eng mit ihnen zusammenzuarbeiten." 

Roger Kearns wird Chief Executive Officer der Borouge Group 
International AG. Derzeit ist er President und CEO von NOVA 
Chemicals. Roger bringt über 40 Jahre internationale Erfahrung in der 
Chemiebranche mit. Er hat die Gründung von Joint Ventures, die 
erfolgreiche Restrukturierung und Skalierung von Unternehmen sowie 
komplexe Transaktionen in strategischen Märkten wie Asien und dem 
Nahen Osten verantwortet. Bei NOVA Chemicals leitete er den Bau und 
die Inbetriebnahme bedeutender Wachstumsprojekte und baute die 
Marktposition des Unternehmens im Bereich des recycelten Polyethylens 
aus. Zuvor war Roger Kearns Chief Operating Officer bei Westlake. 
Zudem hatte Roger Kearns operative und Investment-Positionen bei 
Solvay in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien inne. Er hat 
einen Bachelor-Abschluss in Chemieingenieurwesen vom Georgia 
Institute of Technology und einen MBA der Stanford University. 

Roger Kearns, Chief Executive Officer der Borouge Group 
International AG: "Borouge Group International zeichnet sich durch 
Resilienz aus und vereint Größe, Innovation, operative Stärke und 
globale Reichweite, um über Konjunkturzyklen hinweg konstante 
Leistung und langfristig nachhaltigen Wert zu schaffen. Von Beginn an 
werden Kontinuität für unsere Kunden, das Vertrauen unserer Aktionäre 
und disziplinierte Umsetzung unsere Prioritäten sein, während wir 
einen führenden globalen Polyolefin-Champion aufbauen. Ich freue mich 
darauf, von Anfang an eng mit dem neuen Führungsteam und den 
Mitarbeitern in den Organisationen zusammenzuarbeiten, um Momentum zu 
schaffen." 

Dr. Stefan Doboczky wird Chief Commercial Officer der Borouge 
Group International AG. In seiner derzeitigen Rolle als CEO bei 
Borealis hat er das Unternehmen erfolgreich durch eine Phase 
erheblicher Markt- und Energiepreisherausforderungen geführt. Mit dem 
Fokus auf Wettbewerbsfähigkeit und der Weiterentwicklung zentraler 
Innovationsplattformen ist das Unternehmen nun gut für die Zukunft 
aufgestellt. Vor seinem Start bei Borealis hat er in seiner über 30- 
jährigen Karriere mehr als ein Jahrzehnt als CEO und 
Vorstandsmitglied bei börsennotierten Chemieunternehmen und Private- 
Equity-Firmen weltweit gearbeitet. Er promovierte in Chemie an der 
Technischen Universität Wien und absolvierte ein MBA-Studium am IMD 
Lausanne. 

Dr. Hasan Karam wird Chief Operating Officer der Borouge Group 
International AG. Er war seit Mai 2023 als Chief Operating Officer 
bei Borouge Plc tätig. Dr. Karam bringt drei Jahrzehnte Erfahrung im 
Raffinerie- und Petrochemiebereich mit und hatte leitende Positionen 
bei ADNOC Refining inne. In seiner Funktion bei Borouge Plc hat Dr. 
Karam die Transformation und operative Exzellenz am weltweit größten 
integrierten Polyolefin-Standort vorangetrieben. Dabei erzielte er 
Rekordproduktionsniveaus und Auslastungsraten oberhalb der 
Nennkapazität und steigerte durch künstliche Intelligenz und 
Digitalisierung die Effizienz der Unternehmensanlagen. Er studierte 
Chemieingenieurwesen und verfügt zudem über einen Doktortitel in 
Strategic Project Management der SKEMA Business School (Frankreich) 
und verfügt über einen Executive MBA der Zayed University sowie einen 
Master-Abschluss in Organisation Development and Leadership der Abu 
Dhabi School of Management. 

Darüber hinaus wird Daniel Turnheim, derzeit Chief Financial 
Officer von Borealis, die Rolle des Interim-CFO der Borouge Group 
International AG einnehmen, bis der neue CFO voraussichtlich bis Mai 
2026 sein Amt antreten wird. 

OMV und ADNOC geben heute außerdem die von den Aktionären 
nominierten Mitglieder des Aufsichtsrats der Borouge Group 
International AG bekannt. Von OMV nominierte Aufsichtsratsmitglieder 
sind: Dr. Alfred Stern, Reinhard Florey, Martijn van Koten, Dr. Edith 
Hlawati und Georg Knill. Von ADNOC nominierte Aufsichtsratsmitglieder 
sind: Dr. Sultan Ahmed Al Jaber (Vorsitzender), Musabbeh Al Kaabi, 
Fatema Al Nuaimi, Dr. Rainer Seele und Klaus Froehlich. 

Da Borouge Plc bis zum beabsichtigten Aktientauschangebot zur 
Umwandlung von Borouge Plc Aktien in Borouge Group International AG 
Aktien an der Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) notiert bleibt, 
wird Hazeem Sultan Al Suwaidi bis zum Zeitpunkt des 
Aktientauschangebots CEO von Borouge Plc bleiben. Auch Jan-Martin 
Nufer wird übergangsweise CFO von Borouge Plc bleiben und Roland 
Janssen im Amt des Chief Marketing Officers. Dr. Hasan Karam bleibt 
auch weiterhin Chief Operating Officer von Borouge Plc. 

Die heutige Bekanntgabe ist ein wichtiger Schritt bei der 
Schaffung eines globales Polyolefin-Konzerns und unterstreicht die 
großen Fortschritte hin zum erfolgreichen Abschluss der Transaktion. 

Das neue Unternehmen wird von einer Plattform profitieren, die im 
Polyolefin-Bereich geografisch diversifiziert ist wie kaum eine 
andere - mit integrierter Produktion auf drei Kontinenten und 
internationaler Kundenbetreuung. Die globale Reichweite, langfristig 
orientierte Aktionäre und eine robuste Kapitalstruktur sichern dem 
Unternehmen Resilienz über den gesamten Geschäftszyklus und 
einzigartiges Potenzial, nachhaltige Renditen für seine Aktionäre zu 
erzielen. 

Über OMV 

Es ist unser Unternehmenszweck, die Grundlagen für ein 
nachhaltiges Leben neu zu erfinden. OMV wandelt sich zu einem 
integrierten Unternehmen für nachhaltige Energie, Kraftstoffe und 
Chemikalien. OMV strebt an, bis spätestens 2050 Netto-Null-Emissionen 
zu erreichen. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von 
EUR 24 Milliarden und beschäftigte rund 22.300 talentierte 
Mitarbeiter:innen weltweit. OMV Aktien werden an der Wiener Börse ( 
OMV) sowie in den USA an der OTCQX (OMVKY, OMVJF) gehandelt. Weitere 
Informationen auf www.omv.com. 

Über ADNOC 

ADNOC ist ein führendes, diversifiziertes Energie- und 
Petrochemieunternehmen, das sich vollständig im Besitz des Emirats 
Abu Dhabi befindet. Das Ziel von ADNOC ist es, den Wert der enormen 
Kohlenwasserstoffreserven des Emirats durch verantwortungsvolle und 
nachhaltige Exploration und Produktion zu maximieren, um das 
Wirtschaftswachstum und die Diversifizierung der Vereinigten 
Arabischen Emirate zu unterstützen. Weitere Informationen auf 
www.adnoc.ae 

Über XRG 

XRG ist der internationale Investmentarm von ADNOC. Mit einer 
Bewertung von über 150 Milliarden USD baut XRG ein globales Portfolio 
auf, um die Energienachfrage einer neuen Ära zu bedienen. Mit Fokus 
auf langfristige Wertschöpfung und gemeinsamen Wohlstand investiert 
XRG in den Bereichen Energie und Chemie, um Energiesicherheit und 
essenzielle Materialien für die Welt bereitzustellen. 

Über Borouge Group International AG 

Die Borouge Group International AG wird ein neu gegründeter 
globaler Polyolefin-Champion, der durch den aktienbasierten 
Zusammenschluss von Borouge und Borealis sowie die Übernahme von NOVA 
Chemicals entsteht. 

Mit Hauptsitz in Wien und regionalen Hauptsitzen in Abu Dhabi 
wird die Borouge Group International AG als gleichberechtigte 
Partnerschaft von XRG und OMV AG gemeinsam kontrolliert, die jeweils 
eine 50-prozentige Beteiligung nach Abschluss der Transaktion halten. 
Das neue kombinierte Unternehmen wird von einem erstklassigen 
Margenprofil profitieren und im Vergleich zum bestehenden 
Dividendenrahmen von Borouge eine unmittelbare Dividendensteigerung 
für die Aktionäre erzielen. 

Rückfragehinweis: 
   OMV Communications 
   Sylvia Shin 
   Telefon: +43 (1) 40 440-0 
   E-Mail: media.relations@omv.com 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/145/aom 

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