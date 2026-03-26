APA ots news: Terrorismusfinanzierung beginnt oft unbemerkt: FMA rät zu...

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

APA ots news: Terrorismusfinanzierung beginnt oft unbemerkt: FMA rät zu Vorsicht bei Spenden und Online-Zahlungen

Neue Ausgabe der FMA-Information "Reden wir über Geld" zu den  
Risiken von Spendenaufrufen und Sammelaktionen über Social 
Media 

Wien (APA-ots) - Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) widmet die  
neue Ausgabe 
ihrer Verbraucherinformation "Reden wir über Geld" dem Thema 
Terrorismusfinanzierung. Unter dem Titel "Terror? Nicht mit meinem 
Geld!" erklärt die aktuelle Ausgabe, wie Menschen auch unbeabsichtigt 
mit Terrorismusfinanzierung in Berührung kommen können - etwa durch 
vermeintlich humanitäre Spendenaufrufe, irreführende Sammelaktionen 
oder Zahlungen über soziale Medien. Die Broschüre zeigt, warum das 
Thema auch für Verbraucher:innen relevant ist und worauf bei Spenden 
und sonstigen Zahlungen zu achten ist. 

Terrorismusfinanzierung ist oft schwer zu erkennen, weil sie 
nicht immer offen, sondern vielfach indirekt über Vereine, 
Hilfsstrukturen oder kleine Einzelbeträge erfolgt. Gerade das macht 
Prävention so wichtig. Finanzunternehmen sind gesetzlich 
verpflichtet, Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu 
prüfen; deshalb kann es auch im Alltag vorkommen, dass Kund:innen 
zusätzliche Angaben zum Zweck einer Zahlung oder zu Empfänger:innen 
machen müssen. Die neue Ausgabe erläutert, wie solche Kontrollen dazu 
beitragen, dass der Finanzmarkt nicht für kriminelle oder 
terroristische Zwecke missbraucht wird. 

Die Broschüre beantwortet unter anderem die Fragen, was 
Terrorismusfinanzierung überhaupt ist, warum schon gutgläubige 
Spenden missbraucht werden können, weshalb besondere Vorsicht bei 
Spendenaufrufen in sozialen Medien geboten ist und warum Zahlungen in 
Kryptowerten besondere Aufmerksamkeit erfordern. Zudem gibt sie 
konkrete Hinweise, wie Verbraucher:innen Spendenaufrufe kritisch 
prüfen und sich an bekannten und transparenten Organisationen 
orientieren können. Als Orientierungshilfe verweist die Ausgabe auch 
auf das österreichische Spendengütesiegel. 

Die neue Ausgabe von "Reden wir über Geld" kann wie alle 
bisherigen Ausgaben auf der Website 
https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/ abgerufen werden. "Reden wir 
über Geld" ist auch auf Instagram vertreten: @redenwiruebergeld 

Rückfragehinweis: 
   FMA-Mediensprecher 
   Boris Gröndahl 
   Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995 
   E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0043    2026-03-26/09:40
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
APA

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Edelmetall im Fokus
Wie geht's nun weiter bei Gold?24. März · onvista
Märkte in Turbulenzen
Fürs Absichern ist es längst zu spät23. März · onvista
Alle Premium-News