Apple holt sich für US-Projekt Bosch und andere Partner ins Boot

Apple arbeitet beim Ausbau der US-Produktion mit Robert Bosch und anderen Unternehmen zusammen.

Neben dem deutschen Technologiekonzern beteiligten sich ‌die Zulieferer Cirrus Logic, TDK und Qnity an dem 400 Milliarden Dollar schweren ⁠Projekt, ⁠teilte der iPhone-Anbieter am Donnerstag mit. Die Unternehmen wollen künftig gemeinsam in den USA Sensoren, Halbleiter und Spezialmaterialien für Apple-Produkte herstellen. Weitere Kooperationspartner seien ‌die Auftragsfertiger TSMC und ‌GlobalFoundries.

Zahlreiche Unternehmen verlagern Produktionskapazitäten in die USA, um den von US-Präsident Donald Trump ⁠verhängten Strafzöllen zu entgehen. Der Elektronikkonzern Apple, ‌der seine Produkte ⁠bislang in China und anderen asiatischen Staaten zusammenbauen lässt, will in den kommenden Jahren insgesamt 600 Milliarden ‌Dollar investieren. Unter ⁠anderem soll in Texas ⁠ein Werk für KI-Hochleistungsrechner entstehen. Die zusätzlichen US-Abgaben auf Importwaren belasten die Bilanz von Apple in jedem Quartal mit rund einer Milliarde Dollar.