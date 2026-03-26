AULUMU präsentiert den G09 Infinite Rotation Dual-Mag Stand, einen dreiachsigen magnetischen Handyhalter für den flexiblen Alltagseinsatz

Als designorientierte Marke für Technikzubehör, die dafür bekannt ist, futuristische Ästhetik mit funktionaler Technik zu verbinden, hat aulumu kürzlich die Markteinführung des G09 Infinite Rotation Dual-Mag Stand angekündigt, eines hochwertigen magnetischen Smartphone-Ständers, der für das iPhone 12 bis 17 sowie andere magnetische Geräte entwickelt wurde. Dank echter 3-Achsen-Rotation mit unabhängiger Bewegung entlang der X-, Y- und Z-Achse ermöglicht die G09 eine stufenlose 360°-Verstellung für präzisere Betrachtung, Filmaufnahmen und freihändige Nutzung im Alltag.

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Der G09 Infinite Rotation Dual-Mag Stand

Inspiriert von Cardano-Gimbals und Universalgelenkkonstruktionen setzt der G09 klassische mechanische Prinzipien in eine schlanke, moderne Form um. Sein integriertes Präzisionsdämpfungssystem sorgt dafür, dass der Ständer in verschiedenen Winkeln stabil bleibt, egal ob bei Videoanrufen, beim Betrachten von Rezepten, bei der Arbeit am Schreibtisch oder bei Handaufnahmen. Das Ergebnis ist eine präzise Steuerung, die sowohl Komfort als auch Genauigkeit gewährleistet, ohne die Tragbarkeit zu beeinträchtigen.

Der aus einer Aluminiumlegierung gefertigte und mittels 5-Achsen-CNC-Bearbeitung hergestellte G09 Stand wiegt nur 34 Gramm und zeichnet sich dennoch durch eine robuste, hochwertige Verarbeitung aus. Die ringförmig aufgebaute Struktur an Ober- und Unterseite sowie das asymmetrische Scharnierdesign sorgen für ein kompaktes Profil von nur 6,5 mm und ermöglichen mehr als 10.000 Öffnungs- und Schließzyklen, wodurch leichte Bauweise und langfristige Zuverlässigkeit miteinander vereint werden.

Dank des beidseitigen Magnetsystems lässt sich der Ständer sowohl an MagSafe-kompatiblen Smartphones als auch an metallischen Oberflächen wie Wänden, Stativen, Fitnessgeräten oder im Fahrzeuginnenraum befestigen. Die mitgelieferten Magnetplatten erweitern die Kompatibilität auf Smartphones, die nicht MagSafe-kompatibel sind. Ein integrierter Griffring aus Aluminium, kombiniert mit zwei austauschbaren Silikonringen, sorgt für mehr Komfort und bessere Handhabung; dazu gehört auch ein im Dunkeln leuchtender weißer Ring für den Einsatz bei schlechten Lichtverhältnissen.

Mit Abmessungen von 7 × 68 × 61 mm ist der G09 für den Einsatz in vielfältigen Situationen konzipiert, vom Schreibtisch über Reisen bis hin zum Vlogging. Er unterstützt zudem das kabellose Laden, ohne dass er dafür entfernt werden muss. Das Produkt ist auf der Website von aulumu für 45,98 USD erhältlich. Besuchen Sie aulumu unter https://aulumu.com/.

Über aulumu

Das im Jahr 2022 gegründete Unternehmen aulumu entwickelt hochwertiges Zubehör, das Funktionalität mit einer kühnen, futuristischen Formensprache verbindet. Mit einem wachsenden Portfolio an präzise gefertigten Produkten und Auszeichnungen wie dem Red Dot Design Award 2025 erkundet die Marke weiterhin die Schnittstelle zwischen Zweckmäßigkeit, Ästhetik und modernem Lebensstil.

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