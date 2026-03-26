Autoverband VDA pocht auf Reformen und mehr Kooperation

Berlin, 26. ⁠Mrz (Reuters) - Die Autoindustrie in Deutschland setzt angesichts der anhaltenden Krise auf mehr Zusammenarbeit.

Die Antwort könne nicht sein, dass jedes Unternehmen allein versuche, die Herausforderungen zu bewältigen, sagte die ‌Präsidentin des Branchenverbandes VDA, Hildegard Müller, am Donnerstag in Berlin. "Innovationen erfordern eine kritische Masse. Deswegen braucht es mehr ⁠Zusammenarbeit, mehr ⁠Partnerschaften, mehr Allianzen." Dabei gehe es um die Bereiche, bei denen die Unternehmen nicht im Wettbewerb stünden.

Anfang des Jahres hatte die Branche sich auf eine Zusammenarbeit bei Software geeinigt. Die Software solle noch in ‌diesem Jahr zur Verfügung gestellt werden. ‌Es geht um die Software, die nicht herstellerspezifisch ist. "Diese Erfolgsgeschichte müssen wir auf weitere Felder übertragen", sagte Müller.

Zugleich forderte sie ⁠Unterstützung der Politik. Es handle sich nicht um eine ‌Krise der Autoindustrie, sondern des ⁠Standorts Deutschland, betonte sie. Aktuell sei zu sehen, dass die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit des Standorts die größte Herausforderung für die Unternehmen sei und zu Verlagerungstendenzen ‌führe. Die Industrie habe ⁠bewiesen, dass sie sich der ⁠Transformation stelle. "Deshalb ist es so wichtig, dass 2026 in Berlin und Brüssel Entscheidungen getroffen werden, die Wohlstand, Wachstum, Beschäftigung und Innovationen für die Zukunft hier schaffen." Dazu gehöre auch eine europäische Handelspolitik. "Offene Märkte und verlässliche Handelsabkommen sind zentrale Voraussetzungen für eine exportorientierte Industrie wie unsere."

(Bericht von Christina Amann. Redigiert von Olaf ⁠Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)