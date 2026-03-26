Baukonzern Porr steigert Gewinn und Dividende - Ausblick positiv

Wien, 26. ⁠Mrz (Reuters) - Der österreichische Baukonzern Porr hat im Geschäftsjahr 2025 deutlich mehr verdient und will seinen Aktionären eine höhere Dividende zahlen. Unter dem Strich stieg der Gewinn um 25,6 ‌Prozent auf 136,7 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Ausschüttung soll auf 1,05 Euro ⁠je Aktie ⁠von zuvor 0,90 Euro angehoben werden.

Der Konzern profitierte nach eigenen Angaben von Kosteneinsparungen, Fortschritten bei Infrastrukturprojekten und einem stabilen Hochbau. Die operative Marge (Ebit-Marge) kletterte auf 3,1 Prozent. Den Umsatz hatte Porr bereits Anfang März auf ‌6,3 Milliarden Euro beziffert, ein Plus ‌von 1,7 Prozent. Das operative Ergebnis (Ebit) zog um 24,2 Prozent auf 196,7 Millionen Euro an. Damit erreichte das Unternehmen ⁠in mehreren Kennzahlen Rekordwerte. Der Auftragsbestand wuchs um 11,7 ‌Prozent auf 9,5 Milliarden Euro.

Für ⁠das laufende Jahr rechnet der Vorstand auf Basis der vollen Auftragsbücher mit einem moderaten Umsatzwachstum und einer weiteren Verbesserung der Rendite. Bis 2030 peilt Porr ‌weiterhin eine Ebit-Marge von ⁠3,5 bis 4,0 Prozent an. ⁠Wachstumstreiber seien vor allem die Verkehrsinfrastruktur und der Ausbau erneuerbarer Energien. Zudem gebe es erste Belebungstendenzen im Wohnbau. Mögliche Risiken durch den Nahost-Konflikt und steigende Rohstoffpreise sieht der Konzern abgefedert: Das Geschäft in Katar sei weitgehend zurückgefahren worden, zudem sei der Energiebedarf größtenteils preislich abgesichert.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich. Redigiert von Olaf ⁠Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)