Von der zaghaften Entspannung zur Wochenmitte ist am Donnerstag am europäischen Aktienmarkt kaum noch etwas zu spüren. Der Ölpreis der Nordseesorte Brent, der am Mittwochmorgen noch unter 100 Dollar gerutscht war, liegt wieder deutlich über dieser Marke. Während des Iran-Kriegs ist er der wichtigste Gradmesser für die Inflations- und Konjunktursorgen am Markt.

Entsprechend ging es auch für den Dax wieder abwärts. Der deutsche Leitindex fiel um mehr als ein Prozent auf 22.696 Punkte. Damit bleibt er in der Spanne vom Montag, als er im Tagesverlauf bei widersprüchlicher Nachrichtenlage um spektakuläre 1.300 Punkte geschwankt war. Zunächst hatte er mit 21.863 Punkten das bisherige Kriegstief erreicht, bevor er sich zeitweise sprunghaft auf 23.178 Punkte erholte.

Aktuell pendelt der Nahost-Krieg weiter zwischen Drohkulisse und Diplomatie. Die US-Regierung hat dem Iran mit noch härteren Angriffen gedroht, sollte die Führung des Landes nicht nachgeben.

"Wenn sie nicht begreifen, dass sie militärisch besiegt wurden und dies auch weiterhin sein werden, wird Präsident Trump dafür sorgen, dass sie härter getroffen werden als je zuvor", sagte Regierungssprecherin Karoline Leavitt. Zwar gebe es weiterhin "produktive" Gespräche auf diplomatischer Ebene. Aber trotz der Verhandlungen sei Trump bereit, die Hölle im Iran losbrechen zu lassen.

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Kontron-Aktie verliert zweistellig

Mit Enttäuschung haben Anleger am Donnerstag auf das Kontron-Gewinnziel für das laufende Jahr reagiert. Am Morgen büßten die Aktien des österreichischen Technologiekonzerns knapp 15 Prozent auf 19,40 Euro ein im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. Damit würden sie die hohen Gewinne vom Vortag mehr als wieder abgeben.

Das Unternehmen rechnet 2026 mit einem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) von 225 Millionen Euro. Dem steht eine durchschnittliche Markterwartung von 246 Millionen Euro gegenüber. "Der konservative Ausblick dürfte den Kurs heute belasten", sagte ein Händler. Die mittelfristigen Ziele seien derweil als starke Wachstumsambitionen zu werten.

Die Gewinne bei den Dax-Einzeltiteln hielten sich am Morgen in Grenzen, mit einem Zugewinn von einem Prozent war die Brenntag-Aktie stärkster Titel im deutschen Leitindex. Mit einem Abschlag von jeweils etwa drei Prozent lagen Siemens Energy, Porsche und Infineon am Tabellenende im deutschen Börsenbarometer. (mit Material von dpa-AFX)