BSH Hausgeräte leidet unter Einbruch in China - "Made in Germany" zieht weniger

(präzisiert im ⁠zweiten Absatz indirektes Zitat zu "Made in Germany")

München, 26. Mrz (Reuters) - Europas größtem Hausgerätehersteller BSH machen die schwache Baukonjunktur und die Billigkonkurrenz zu schaffen. Der Umsatz der Bosch-Tochter sank 2025 um 1,6 Prozent auf 15 Milliarden Euro, ‌wie Geschäftsführer Matthias Metz am Donnerstag in München sagte. "Wir haben uns in einem schwierigen Fahrwasser wacker geschlagen", auch wenn BSH nicht ⁠alle Ziele ⁠erreicht habe. Grund dafür sei vor allem der Umsatzeinbruch um sieben Prozent in China gewesen, wo der Markt im Umbruch sei. BSH sei dort der letzte westliche Hersteller, der sich gegen die heimische Konkurrenz behaupten könne. "BSH glaubt sehr an die Zukunft Chinas", sagte ‌der für die Region zuständige Geschäftsführer Alexander Dony.

"Made ‌in Germany" spiele als Qualitätssiegel zwar weiterhin eine wichtige Rolle. Die Kunden seien aber immer weniger bereit, dafür auch mehr Geld zu zahlen, räumte ⁠Metz ein. Wachstum sei keine Selbstverständlichkeit mehr, die Nachfrage nach Herden, ‌Kühlschränken und Küchengeräten sei in vielen ⁠Märken verhalten. "Wir wissen, dass auch das Jahr 2026 kein Selbstläufer sein wird."

BSH hatte im vergangenen Jahr die Schließung von zwei Werken in Bretten bei Karlsruhe und im sächsischen Nauen angekündigt, ‌rund 1400 Mitarbeiter verlieren dadurch ⁠ihren Arbeitsplatz. Auch in Spanien und ⁠den USA wurden Fabriken geschlossen. Der Abbau von 3500 Arbeitsplätzen in der Verwaltung läuft noch. Ende 2025 arbeiteten für BSH weltweit 56.000 Menschen, 1000 weniger als ein Jahr zuvor. "BSH steht heute robuster da als vor einem Jahr", stellte Metz fest. Trotz der Sonderbelastungen durch den Stellenabbau habe BSH ein positives Ergebnis erwirtschaftet, sagte Finanzvorstand Thorsten Lücke. Operativ sei die Rendite sogar gestiegen.

(Bericht von ⁠Alexander Hübner, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)