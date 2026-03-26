CASH is king | Waffenstillstand droht Aus | Trump postet und wütet

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



► Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Trump erhöht den Druck auf Teheran und warnt, der Iran müsse bei einem Friedensabkommen mit Washington jetzt „ernst machen“ – sonst drohten harte Konsequenzen. Gleichzeitig widersprechen sich beide Seiten weiter: Washington spricht von Gesprächen, Teheran bestreitet direkte Verhandlungen und prüft nach eigenen Angaben nur einen US-Vorschlag. Die Unsicherheit hält den Markt in Atem, denn parallel bereiten die USA laut Berichten weitere Truppenverlegungen in den Nahen Osten vor. An der Wall Street steigt damit die Nervosität wieder, weil die Ölpreise erneut anziehen und eine längere Eskalation wahrscheinlicher erscheint. Brent und WTI legen deutlich zu, während die US-Futures nachgeben und der Dow vorbörslich mehrere hundert Punkte verliert. Die zentrale Frage für die Märkte bleibt: Kommt es doch noch zu einer diplomatischen Lösung – oder wird aus dem geopolitischen Risiko wieder ein handfester Inflations- und Konjunkturschock?



► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *

► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/

► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP

► Website: https://www.markuskoch.de/

► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung