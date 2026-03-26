Celsius unter Druck – Micron wackelt
Heute geht es um folgende Werte: Verbio, Eckert & Ziegler, Kontron, Heidelberg Materials, JetBlue, Celsius, Ares Management, KKR, Circle, Micron Technology, Rocket Lab
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Celsius: Costco sorgt für Druck
Der neuer Wettbewerber Costco sorgt bei Celsius für Druck und bringt mit aggressiver Preisstrategie Bewegung in den Markt. Wie stark trifft das den Wachstumspfad – und ist die Reaktion überzogen?
Micron: KI-Debatte belastet
Eine neue Technologie wirft Fragen rund um den Speicherbedarf bei Micron auf. Steht die Investment-Story wirklich zur Disposition – oder entsteht gerade ein Missverständnis?
Rocket Lab: Was bringt der SpaceX-Börsengang?
Das mögliche Mega-IPO von SpaceX bringt neue Aufmerksamkeit in die Weltraum-Branche. Welche Rolle spielt Rocket Lab im globalen Wettbewerb – und was bedeutet das für die Bewertung?
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