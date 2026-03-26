Frankfurt, 26. ⁠Mrz (Reuters) - Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag niedriger starten. Am Mittwoch hatte er 1,4 Prozent fester bei 22.957 Punkten geschlossen. Die Hoffnung auf ‌eine Entspannung in Nahost trieb auch die Wall Street nach oben. Der Optimismus schwand jedoch wieder etwas. Der ⁠Iran ⁠prüfe einen Vorschlag der USA zur Beendigung des Krieges am Golf, er führe jedoch keine direkten Verhandlungen mit den USA, erklärte der iranische Außenminister Abbas Aragtschi. Die Preise für Nordseeöl Brent und US-Öl WTI verteuerten ‌sich nach dem jüngsten Rücksetzer wieder ‌um jeweils mehr als zwei Prozent auf 104,53 beziehungsweise 92,33 Dollar je Fass.

Auf deutscher Konjunkturseite steht das GfK-Konsumklima für ⁠April an. Der Iran-Krieg und die Sorge vor steigenden Energiepreisen ‌dürften deutlich auf die Stimmung ⁠der deutschen Verbraucher drücken. Der Indikator für das Konsumklima für April sinkt laut Ökonomen voraussichtlich auf minus 27,0 Punkte. Aus den USA werden die ‌Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe erwartet.

Auf ⁠der Unternehmensseite legt der VW- ⁠und Porsche-Großaktionär Porsche SE die Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr vor. Nach zwei Prognosesenkungen erwarten Analysten im Schnitt einen Rückgang des bereinigten Konzerngewinns um 27 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Mittwoch

Dax 22.957,08

EuroStoxx50 5.649,33

EuroStoxx50-Future 5.571,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Mittwoch Prozent

Dow Jones 46.429,49 +0,7%

Nasdaq

S&P 500 6.591,90 +0,5%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Donnerstag Uhr Prozent

Nikkei 53.308,34 -0,8%

Shanghai 3.891,13 -1,0%

Hang Seng 24.801,72 -2,1%

(Bericht von Anika Ross, Daniela Pegna, redigiert von ⁠Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)